Круговорот первого зампреда

Бывший первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова уже в марте 2025 года может занять место первого зампреда ВТБ (MOEX: VTBR). Ее утверждение в новой должности должно произойти на ближайшем заседании наблюдательного совета банка. По словам источников “Ъ”, госпожа Скоробогатова будет отвечать за стратегическое развитие, вопросы, связанные с цифровыми проектами и финтех-инновациями, а также за международные альтернативные расчеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Бывший первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как сообщили два источника “Ъ”, знакомых с ситуацией, в ближайшее время Ольга Скоробогатова, занимавшая до ноября 2024 года должность первого зампреда ЦБ, будет выдвинута на должность первого зампреда банка ВТБ. По словам одного из источников “Ъ”, это произойдет в начале марта на заседании наблюдательного совета.

Собеседник “Ъ” сообщил, что консультации с ЦБ и сбор необходимых документов для назначения госпожи Скоробогатовой начались еще в конце января — начале февраля.

По словам еще одного источника “Ъ”, Ольга Скоробогатова будет курировать в банке стратегическое развитие, вопросы, связанные с цифровыми проектами, такими как цифровой рубль и прочие финтех-инновации, а также международные альтернативные расчеты. «Видимо, в ВТБ произойдут структурные изменения. Не исключено, что в банке будут созданы новые подразделения специально под это назначение»,— предполагает источник “Ъ”.

Госпожа Скоробогатова в 1995 году получила степень MBA по управлению и экономике в California State University, Hayward (США). С 1992 по 2003 год руководила различными подразделениями в российских банках. С 2003 по 2014 год прошла путь от директора департамента развития розничного бизнеса до зампреда правления в Росбанке. В 2009–2014 годах возглавляла совет директоров НКО «Объединенная расчетная система». С 2014 года являлась зампредом ЦБ, а с 1 сентября 2017 года — первым зампредом Центробанка.

В ВТБ подтвердили, что вопрос об избрании Ольги Скоробогатовой первым заместителем президента—председателя правления банка ВТБ планируется вынести в повестку заседания наблюдательного совета 10 марта. Круг ее обязанностей будет определен после утверждения ее кандидатуры наблюдательным советом.

Впрочем, как указывает один из источников “Ъ” на банковском рынке, возможно, Ольга Скоробогатова сначала войдет в банк в роли советника и только позже будет утверждена на должность члена правления банка. Это мнение подкрепляется действующими нормами законодательства. Как пояснила адвокат адвокатского бюро БВМП Наталья Репина, согласно статье 90 закона «О Центральном банке РФ», бывшие сотрудники ЦБ, занимавшие должности, связанные с надзором, регулированием или контролем за деятельностью кредитных организаций, не могут в течение одного года после увольнения работать в кредитных организациях, которые они курировали или с которыми взаимодействовали в рамках своих должностных обязанностей. Кроме того, они не могут занимать должности, связанные с управлением или контролем в таких организациях.

Эксперты считают, что привлечение бывшего топ-менеджера ЦБ будет существенным укреплением руководящей команды ВТБ.

По словам управляющего партнера TopContact Executive Search Артура Шамилова, Ольга Скоробогатова известна как эффективный менеджер и лидер с фокусом на стратегическое развитие и цифровые инновации, что очень важно в реалиях суровой бизнес- и технологической конкуренции в банковском секторе. «В ее портфеле целый ряд успешных цифровых проектов национального масштаба, повлиявших на развитие всего банковского сектора»,— отмечает он. МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков отмечает, что другие обозначенные направления госпоже Скоробогатовой «понятны и близки», поскольку и в Росбанке, где она курировала операционно-расчетную деятельность, и в ЦБ, где она курировала платежные сервисы, все они входили в зону ее ответственности. В том числе и новые финтех-решения, которые вырабатывались при ней в ЦБ, используются в международных расчетах, отмечает он.

Вместе с тем, по словам Натальи Репиной, после утверждения кандидатуры на наблюдательном совете банк обязан уведомить Банк России о назначении топ-менеджера, так как зампреды подлежат обязательному согласованию с регулятором. Она не исключает, что такое согласование «может столкнуться с рядом сложностей, к их числу относятся, в частности, репутационные риски и конфликт интересов». Впрочем, как отмечает один из источников “Ъ”, на данном этапе вопрос согласован и одобрение кандидатуры Ольги Скоробогатовой в ЦБ «будет простой формальностью».

Максим Буйлов, Ксения Дементьева