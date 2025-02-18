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Коммерсантъ FM
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Минобороны и «Народный фронт» запустили проект для внедрения новых технологий

Министерство обороны РФ сегодня, 18 февраля, сообщило об учреждении Военной технологической инициативы («Воентех»). Проект создан на базе технического совета при Минобороны и «Народном фронте»: это движение курирует производство и внедрение новых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) под эгидой «народного ОПК».

Как уточнили агентству ТАСС представители военного ведомства, инициатива предназначена для быстрого внедрения новой продукции и лучших инициативных технических наработок в действующую армию в обход действующих бюрократических регламентов. Среди главных задач новой структуры — обучение специалистов и испытания перспективных дронов в реальных боевых условиях с помощью специально формируемых для этого групп боевой апробации.

Напомним, еще в декабре 2024 года в ходе заседания техсовета министр обороны Андрей Белоусов отмечал, что в условиях «традиционных» регламентированных механизмов обеспечить войска необходимыми для них беспилотниками «крайне затруднительно». Тогда же стало известно, что благодаря введению новой формы кооперации с апреля 2024 года в войска было поставлено более 65 видов новых изделий — в том числе 31 вид БПЛА, 20 систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и 4 вида безэкипажных катеров.

Схожая по замыслу инициатива — по созданию акселератора проектов специального и двойного назначения — была представлена недавно партией «Единая Россия». Этот проект, осуществляемый при участии московского Центра беспилотных систем и технологий, призван упростить процесс внедрения в производство новых беспилотных технологий и оформление закупок для нужд СВО.

Ранее «Ъ» сообщал, что, по оценкам инвестфонда ЭРА, в 2024 году отечественный рынок военных технологий впервые достиг уровня в 300 млрд руб., более трети из которых пришлось на БПЛА, а еще около 10% — на сегмент средств РЭБ.

Дмитрий Сотак

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