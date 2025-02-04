Партия двойного назначения

«Единая Россия» совместно с поддерживаемым ею фондом «Центр беспилотных систем и технологий» (ЦБСТ) и фондом «Эра» запускает акселератор проектов специального и двойного назначения. Об этом рассказал “Ъ” глава центрального исполкома партии Александр Сидякин. Предложенная схема призвана упростить прежде всего процесс оформления необходимых для нужд СВО закупок и отчетности по ним, поясняет эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Глава центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Новый проект является продолжением ранее начатой работы «Единой России» (ЕР) по оказанию помощи компаниям, производящим продукцию военного назначения. По словам Александра Сидякина, идея создания ЦБСТ исходила от руководства ЕР, а сам глава исполкома партии вошел в правление центра.

«Все началось с беспилотников,— рассказал “Ъ” господин Сидякин.— Идея заключалась в том, чтобы создать структуру, которая будет поддерживать российских производителей, чтобы в этой сфере мы могли обеспечивать импортозамещение. Потому что изначально их приходилось заказывать за рубежом. Во-первых, это было затратно. Во-вторых, получалось, что мы зависели от поставок. Любая их задержка вредила ситуации на фронте. Так и был создан ЦБСТ».

По словам единоросса, новая структура разными способами поддерживала компании, которые уже наладили серийный выпуск FPV-беспилотников.

Стенд ЦБСТ вместе с продукцией резидентов центра, дронами-камикадзе «Скворец» и «Упырь», был представлен на съезде ЕР в декабре прошлого года.

Среди прочего, как поясняют партийцы, ЦБСТ берет на себя координацию между его резидентами и Министерством обороны. Ранее ЕР и ЦБСТ уже сообщали о создании специального маркетплейса, через который командиры подразделений могли бы приобретать как сами БПЛА, так и отдельные компоненты для их производства и ремонта. Пункты выдачи такой продукции были организованы на территории новых регионов.

Прием заявок на участие в акселераторе пройдет с 1 по 23 февраля. Его потенциальные участники будут оцениваться на основании таких критериев, как уровень готовности технологий (от 1 до 9 баллов), соответствие заявленным тематикам, компетенции команды. Заявленная целевая аудитория акселератора — малые и средние предприниматели, стартапы, отдельные научные и инженерные группы. Среди заявленных в проекте направлений, в частности, беспилотные технологии, 3D-печать, искусственный интеллект (ИИ) и компьютерное зрение, микроэлектроника и ИИ-чипы, нейросети, системы связи и радиоэлектронной борьбы, а также другие направления, которые потенциально могут быть использованы как в гражданском, так и в военном секторе.

«На данный момент у ЦБСТ более 250 резидентов. Одна из основных задач акселератора — это поиск и последующая поддержка перспективных проектов специального и двойного назначения»,— резюмировал Александр Сидякин.

«Наш акселератор — это уникальная возможность для участников воспользоваться технологической инфраструктурой и быстро войти в сообщество воентеха, получить компетенции по использованию своих решений и наладить прямой контакт с корпорациями. Финалистам окажем содействие в получении статуса "малой технологической компании", а также они станут резидентами ЦБСТ»,— сообщил “Ъ” председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков.

Деятельность ЦБСТ, если она будет успешной, действительно поможет упростить ряд процессов, считает старший научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Марианна Евтодьева: «Во-первых, здесь снимается ряд организационных вопросов, связанных с оформлением закупок через Минобороны именно малых беспилотников, тем более что для подразделений на фронте они требуются очень быстро. Во-вторых, снимается вопрос с оформлением документов для Минобороны по отчетности за эти закупки». Впрочем, судить об успешности инициативы — например, в отношении того же маркетплейса — можно будет позже, сравнив фактические объемы закупок дронов через него с тем, что закупается подразделениями по собственным схемам, оговаривается эксперт.

Стоит отметить, что с украинской стороны уже действует аналогичный ЦБСТ производственный кластер Brave1. Он создан правительством Украины, местными разработчиками БПЛА и западными инвесторами.

Андрей Винокуров, Дмитрий Сотак