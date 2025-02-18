Tesla в ближайшее время запускает продажи в Индии

По данным американских СМИ, ссылающихся на осведомленные источники, американской производитель электромобилей Tesla в ближайшее время начнет прямые продажи в Индии. Компания уже несколько месяцев набирает штат сотрудников в этой азиатской стране и готовит место для своих шоурумов как минимум в двух индийских городах — Нью-Дели и Мумбае.

В Нью-Дели шоурум Tesla, скорее всего, будет расположен в районе Aerocity, неподалеку от международного аэропорта имени Индиры Ганди. Там находятся фешенебельные отели, крупные торговые центры и представительства многих международных компаний. В Мумбае центр Tesla будет, скорее всего, находиться в престижном районе Bandra Kurla, также недалеко от международного аэропорта. Площадь шоурумов будет составлять примерно по 500 кв. м.

Еще в июне 2023 года Илон Маск провел встречу с индийским премьером Нарендрой Моди и договорился о развитии операций Tesla в стране. Весной прошлого года стало известно, что Tesla начала в Индии поиск площадок для строительства завода. Среди наиболее предпочтительных штатов для индийского завода Tesla называются Махараштра, Гуджарат и Тамил Наду, где уже есть автомобильные предприятия других компаний и соответствующая инфраструктура. Инвестиции Tesla в новый завод могут составить от $2 млрд до $3 млрд.

Евгений Хвостик