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Коммерсантъ FM
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Маск после встречи с Моди заявил, что Tesla собирается выйти на рынок Индии как можно скорее

Американский предприниматель и гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что его компания собирается выйти на рынок Индии как можно скорее. Он также назвал встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди «превосходной и очень хорошей».

«Я уверен, что Tesla будет в Индии и сделает это как можно скорее»,— сказал Илон Маск журналистам (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что планирует приехать в Индию в следующем году.

Господин Маск отметил, что Нарендра Моди подталкивает его к значительным инвестициям в Индию. По его словам, ему «просто нужно выбрать правильное время» для этого.

Встреча Нарендры Моди и Илона Маска состоялась в Нью-Йорке. Она прошла в рамках трехдневного визита господина Моди в США.

Илон Маск говорил о планах Tesla выйти на рынок Индии и открыть там производство электромобилей с 2020 года. Правительство индийского штата Карнатака подтверждала строительство завода Tesla. Однако заетм Илон Маск заявил, что запустит производство в стране, если власти сделают более дешевым импорт электромобилей. В феврале 2022-го Индия отклонила запрос господина Маск о налоговых льготах на ввоз электромобилей.

Олеся Павленко

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