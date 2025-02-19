Бренды приплыли

После активного выхода российских компаний потребительского сегмента на рынок ОАЭ темпы торговой экспансии замедлилась. За весь прошлый год в Дубае появилось вдвое меньше брендов из РФ, чем годом ранее. Это может быть связано с тем, что компании, начинающие работать в Эмиратах, сталкиваются с различными финансовыми трудностями и нетипичными требованиями со стороны регуляторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

О том, что количество вышедших на рынок ОАЭ российских марок за 2024 год уменьшилось почти вдвое год году (19 против 35), “Ъ” сообщили в консалтинговой компании Nikoliers. В 2023 году в регионе было представлено 60 российских компаний, к концу прошлого года — 79. В ближайшее время на рынок Дубая выйдет еще 20 новых марок, добавляют консультанты.

На сокращение количества новых российских брендов на рынке Дубая повлияла высокая база 2023 года, отмечает коммерческий директор департамента управления недвижимостью Nikoliers Владимир Калинкин. Тогда появление в регионе большого количества российских компаний было связано с ростом потока туристов и релокантов из России (см. “Ъ” от 16 октября 2023 года). Сейчас ситуация стабилизировалась, но это не говорит о снижении интереса к рынку, ведь турпоток сохраняется на высоком уровне, добавляет Владимир Калинкин. По данным Погранслужбы ФСБ, в 2024 году россияне совершили 1,47 млн поездок в ОАЭ, что на 13,4% больше год к году.

Больше всего открытий в прошлом году пришлось на бренды общепита и непродовольственного ритейла. Так, например, на рынок ОАЭ вышли операторы ресторанов «Сахалин», Ribambelle и Frank by Basta, а Zemskiy Group открыла самый большой в Дубае фудхолл общей площадью 6,5 тыс. кв. м. По словам основателя Zemskiy Group Владислава Земского, средний чек в таких заведениях примерно в 2,5 раза больше, чем в России при пропорциональных расходах.

Активно выходят на этот рынок парфюмерные ритейлеры — например, «Золотое яблоко» запустило свой первый в эмирате онлайн-магазин, а «Лэтуаль» открыла самый большой в ОАЭ магазин косметики и парфюмерии. В основном это связано с высоким спросом на такую продукцию в этом регионе, что позволяет косметическим компаниям серьезно нарастить свою выручку, сообщили “Ъ” в пресс-службе «Золотого яблока». К концу 2025 года оборот рынка в категории «красота и здоровье» в странах Ближнего Востока и Северной Африки вырастет на 30%, до $60 млрд, прогнозируют в международной исследовательской компании Euromonitor International. Трафик в магазинах растет регулярно: их посещают как местные жители, так и релоканты и туристы, говорят в пресс-службе «Лэтуаль».

Однако выйти на рынок ОАЭ обойдется для компании втрое дороже, чем открытие магазина или ресторана, например, в Москве, отмечает Владислав Земский. По его словам, зарплата одного сотрудника в Дубае составляет около $1,5–2 тыс., а ставки аренды очень высокие. Средняя арендная ставка в торгцентрах Дубая в 2024 году выросла на 20% год к году, до $1 тыс. за кв. м в год (98,2 тыс. руб. по текущему курсу ЦБ). Для сравнения: этот показатель в ключевых торговых центрах Москвы за аналогичный период составил 78 тыс. руб. за кв. м в год, говорят в консалтинговой компании CORE.XP.

Кроме того, компании сталкиваются с трудностями при получении разрешения на открытие магазинов в ОАЭ, отмечает представитель Fix Price Group (развивают свою сеть в Дубае). В компании поясняют, что требования не всегда прозрачны и понятны, присутствуют нетипичные требования по разрешению на проведение акций или скидок. Проблемы есть и после получения необходимых документов: строители часто затягивают сроки и берут дополнительную необоснованную плату, объясняет Владислав Земский. А рестораторы, например, не могут проводить в своих заведениях концерты, так как для этого нужно уведомлять власти эмирата и иметь специальную лицензию стоимостью $3 тыс., добавляет господин Земский.

Несмотря на высокую конкуренцию на рынке Дубая, запуск бизнеса для многих российских операторов является очень важным этапом. Присутствие в эмирате укрепляет репутацию бренда, способствует расширению возможностей международной экспансии как в страны Персидского залива, так и в другие регионы, заключает партнер Nikoliers Андрей Косарев.

София Мешкова, Дарья Андрианова