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Коммерсантъ FM
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Караван-Дубай

Все больше российских брендов выходят на рынок эмирата

Российские ритейлеры и рестораторы, лишившись после начала военных действий РФ на Украине доступа во многие страны и существенной части платежеспособных клиентов, все активнее осваивают рынок ОАЭ. За неполных два года число брендов из РФ в Дубае выросло почти в 4,5 раза, до 31 и вскоре может достигнуть 55. При выходе в страну компании сталкиваются со сложностями при финансовых проверках и поиске площадей, аренда которых обходится почти втрое дороже, чем в Москве. Но высокая маржинальность покрывает эти издержки.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

С начала 2022 года по сентябрь 2023 года на рынок Дубая вышли 24 российских бренда из сферы непродовольственного ритейла и общепита, еще 24 марки запланировали открытие на ближайшие два года, подсчитали в Nikoliers. До 2022 года в Дубае были представлены всего семь компаний из РФ, сейчас — 31.

«Почти каждую неделю хотя бы одна из российских сетей открывает заведения в этом эмирате»,— подтверждает управляющий директор Parus Real Estate Марина Шалаева. Сооснователь Poison Drop (интернет-магазин украшений) Андрей Мигунов поясняет, что выход его компании в ОАЭ подстегнуло начало военных действий РФ на Украине: «После февраля 2022 годы мы ускоренно начали искать за границей место для штаб-квартиры и склада». О первой волне выхода российского бизнеса в Дубай “Ъ” рассказывал 27 января.

Партнер Nikoliers Андрей Косарев связывает всплеск интереса брендов к Дубаю с ростом потока туристов и релокантов из России. По данным Погранслужбы ФСБ, в первом полугодии 2023 года россияне совершили в ОАЭ 882,7 тыс. поездок, что больше на 89% год к году. Госпожа Шалаева отмечает, что в этом эмирате растет поток туристов и платежеспособных экспатов из других стран.

Дубай притягивает обеспеченную публику, отмечает гендиректор «Этерны» Дмитрий Томилин, добавляя, что «чек в $500 в ресторане для семьи из четырех человек — норма». При этом, уточняет он, уровень сервиса ниже, чем в Москве.

Это делает ресторанные концепции, развиваемые в России, жизнеспособными и в Дубае, подтверждает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. При этом, по его словам, доходность заведений в Дубае выше, чем у наиболее успешных ресторанов в Москве.

Совладелец ресторанного холдинга «Тигрус» Хенрик Винтер доволен результатами трех своих проектов в Дубае. По его словам, компания в ближайшие годы планирует открыть в ОАЭ еще 25 заведений, несмотря на высокие ставки аренды помещений и более жесткие договоры с владельцами недвижимости.

Затраты на открытие магазина или ресторана в Дубае, по оценкам господина Бурмистрова, в среднем в два-три раза выше, чем в Москве. Марина Шалаева добавляет, что российские компании, выходящие на рынок ОАЭ, сталкиваются также с более тщательной проверкой со стороны финансовых регуляторов страны.

Poison Drop уже потратила на аренду склада и наем сотрудников в Дубае около $1 млн, еще около $2 млн потребуются на открытие магазина в Dubai Hills Mall, говорит Андрей Мигунов. Он подтверждает, что договориться об аренде площадей в торгцентре было сложно: «Дубайские моллы переживают всплеск спроса со стороны ритейлеров».

Основатель Zemskiy Group Владислав Земский говорит, что не планировал открывать фуд-холл в Дубае, но поступило предложение от оператора местного торгцентра. Господин Бурмистров считает, что открытие точек продаж в Дубае может стать для российских компаний стартом для выхода в другие страны Ближнего Востока, включая Катар, Бахрейн, Кувейт и Оман.

В то же время управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов допускает, что у части российских ритейлеров нет особой задачи сделать магазин в Дубае рентабельным: «Выход в ОАЭ позволяет им повысить ценность бренда на домашнем рынке и позиционировать свой бизнес как международный».

Дмитрий Томилин, впрочем, убежден, что российские компании, предлагающие хороший стандартизированный продукт, могут быть востребованы и в Дубае.

Александра Мерцалова, Дарья Андрианова, Алина Савицкая, Анатолий Костырев

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