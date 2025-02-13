Франчайзеры перешли границу

Российские владельцы франшиз наращивают свое присутствие за границей, особенно в странах бывшего СССР. Около 43% таких предпринимателей развивают бизнес с привлечением местных партнеров в Белоруссии, Узбекистане, Казахстане и других государствах, сохраняющих тесные экономические связи с РФ. Однако ставка именно на постсоветское пространство может сдерживаться невысокими доходами населения таких стран, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

К концу 2024 года почти 43% всех российских брендов, развивающихся в том числе по франшизе, открыли свои заведения за рубежом с привлечением партнеров, следует из данных сервиса Franshiza.ru. Годом ранее этот показатель не превышал 31%, добавляют аналитики. По словам эксперта Franshiza.ru Анны Рождественской, большая часть российских франчайзеров, планирующих развиваться за границей, традиционно выбирает страны, сохранившие тесные экономические связи с РФ. Это, в частности, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Армения.

Как показал опрос Franshiza.ru, проведенный среди держателей франшиз, 34% респондентов хотели бы выйти на рынки Узбекистана, Белоруссии и Казахстана, около 9% рассматривают для развития такие «дружественные» страны, как ОАЭ, Турцию и Китай. Около 17% опрошенных франчайзеров готовы рассмотреть и другие страны, если там найдутся заинтересованные в развитии бизнеса местные партнеры.

В странах, куда заинтересованы выйти предприниматели из России, большим спросом пользуются объекты продуктового ритейла, общепита, в том числе малоформатных кофеен, говорит исполнительный директор Российской ассоциации франчайзинга (РАФ) Юрий Михайличенко. Однако, по его словам, в Китае российские франшизы развиваются пока не так успешно.

Из сложностей, с которыми сталкиваются держатели лицензий во время открытия зарубежных точек, эксперт отмечает поиск самого франчайзи, который сможет развивать бизнес в условиях другого менталитета. СЕО и соучредитель сети мультимедийных парков для детей Hello Park Алексей Завьялов также называет этот фактор одним из важных. Он считает, что необходимо учитывать и уровень доходов граждан стран, где франчайзеры намерены развивать свои бренды. «Зачастую они отличаются от показателей в России, на основе которых бизнесмены определяют уровень маржинальности своих франчайзинговых проектов»,— поясняет господин Завьялов, добавляя, что это может сдерживать развитие проектов, особенно на постсоветском пространстве.

Руководитель отдела развития сети киберспортивных клубов Colizeum Ринат Магдеев предупреждает, что при развитии брендов за рубежом у владельцев лицензий могут возникнуть существенные проблемы с логистикой, которые не разрешаются уже несколько лет. Именно отсутствие короткого трансграничного логистического плеча сдерживает развитие российских франшиз продуктовых сетей за рубеж, подчеркивает Анна Рождественская. Кроме того, добавляет господин Магдеев, необходимо знать законодательные, юридические и даже культурные тонкости других стран. Так, например, в арабских странах не размещаются граффити с изображением женских персонажей, приводит он пример.

Руководитель отдела по работе с торговыми площадями консалтинговой компании CORE.XP Евгения Прилуцкая отмечает, что ритейлеры при выходе в другие страны используют франчайзинговые программы, так как это позволяет оптимизировать затраты на создание отдельного юрлица, содержание офисов в других государствах. Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман считает, что в тех же постсоветских странах местные предприниматели выбирают в том числе российские франшизы из-за узнаваемости этих брендов. Поэтому, резюмирует эксперт, им не придется дополнительно тратиться на рекламную кампанию.

Рынок франчайзинга сейчас заметно растет и внутри России. В 2024 году оборот этого сегмента в стране, по данным Franshiza.ru, вырос на 17% год к году, до 3,72 трлн руб., а число франшиз — на 12%, до 3,9 тыс. В РАФ также отмечают рост оборота рынка в среднем на 15–17%. Это связано с общим ростом торговли, заключает Юрий Михайличенко.

Алина Мигачёва, София Мешкова