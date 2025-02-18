На реформу техосмотра не нашли денег

Госдума отклонила законопроект, передающий контроль за операторами техосмотра из Российского союза автостраховщиков (РСА) в Росаккредитацию. Идею предложили в Совете федерации: сенаторы считали, что страховщики контролируют рынок неэффективно, в результате у водителей есть возможность купить ТО, не проходя реальной проверки. Несмотря на то что проект поддержали правительство и ряд участников рынка, инициатива была отклонена. Основная причина — отсутствие в бюджете средств, необходимых для проведения реформы техосмотра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Законопроект, отклоненный депутатами 18 февраля, внесла весной 2023 года группа сенаторов во главе с главой комитета Совета федерации по экономической политике Андреем Кутеповым. С 2012 года, напомним, контроль за операторами техосмотра (3,9 тыс. компаний) находится у РСА: союз занимается их аккредитацией и допуском на рынок.

Сенаторы предлагали передать эту функцию государству в лице Росаккредитации.

Авторы поправок говорили, что страховщики занимаются несвойственной для них функцией, в результате система контроля за ТО неэффективна. Вследствие этого большинство водителей просто покупают диагностическую карту (документ, подтверждающий факт пройденного техосмотра), не предоставляя машину на проверку. Правительство поправки в 2023 году поддержало.

С 2021 года физлица—владельцы легкового автотранспорта обязаны проходить ТО только при перерегистрации автомобиля старше четырех лет и при внесении изменений в конструкцию транспортного средства. В 2024 году было оформлено более 5,6 млн техосмотров легковых авто. В 2024 году ГИБДД зафиксировала 207 ДТП (менее 0,5% от всех аварий), произошедших по причине технической неисправности транспортных средств, что на 13% больше, чем в 2023 году.

До рассмотрения поправки так и не дошли. 10 января 2024 года профильный думский комитет по транспорту (его возглавляет единоросс Евгений Москвичев) предложил отклонить документ. Депутаты указали, что в федеральном бюджете не заложены деньги на реформу: средства нужны на доработку IT-системы Росаккредитации и расширение штата сотрудников. Сколько конкретно средств запрашивало ведомство, неизвестно.

Комитет по транспорту также указал на неясность цели предлагаемых изменений: депутаты считают, что существующая модель работает нормально, менять ничего не нужно.

В течение января в кулуарах Госдумы продолжалась дискуссия о судьбе поправок. 31 января сенаторы Андрей Кутепов, Валерий Васильев, Игорь Зубарев и Валерий Пономарев исключили себя из списка соавторов, оставив только Ольгу Забралову, чьи полномочия как сенатора были прекращены еще в сентябре 2024 года.

Выступая во вторник в Госдуме, первый зампред думского комитета по транспорту Павел Федяев (ЕР) заявил, что поправки были «внимательно» рассмотрены комитетом. «Рынок ТО сформирован и урегулирован»,— сказал он и предложил отклонить законопроект.

«В 2023–2024 годах отрасль техосмотра вошла в спокойное русло,— прокомментировал “Ъ” решение Госдумы директор по защите активов РСА Сергей Ефремов.— Случаев мошенничества с поддельными диагностическими картами все меньше. Транспортные средства на пункты техосмотра приезжают все чаще, мы это видим. Кардинальные изменения в законодательстве и контроле на данном этапе привели бы отрасль в упадок. Госдума приняла рациональное решение».

Напомним, сейчас оператор платит РСА 33 тыс. руб. за получение аттестата и еще по 16,5 тыс. руб.— за каждый пункт ТО (тарифы установлены правительством).

Дважды в год компании должны подтверждать соответствие аккредитации: тарифы составляют 25 тыс. руб. за аттестат и 10 тыс. руб.— за пункт. Ежегодно РСА рассматривает 6,5 тыс. заявлений от операторов. Законопроект сенаторов о реформе ТО предполагал, что сборы операторов за аккредитацию будут направляться в бюджет.

Глава союза «Техэксперт» Сергей Зайцев называет ситуацию с законопроектом «как минимум странной». Он напоминает, что разработка поправок о передаче контроля за ТО была предусмотрена правительственной «дорожной картой» 2022 года, которую подписал вице-премьер Марат Хуснуллин. «Довольно странно при наличии заключения правительства о поддержке поправок не предусмотреть заранее средства в бюджете на передачу полномочий,— считает господин Зайцев.— Выходит, что реформа не состоялась просто из-за межведомственной неразберихи. Неудивительно, что Госдума поправки отклонила». Эксперт считает, что власти в перспективе должны вернуть обязательный регулярный техосмотр для всех транспортных средств, как это было до 2021 года, а плату за его проведение направлять в бюджет: собранных денег, уверен Сергей Зайцев, с запасом хватит на передачу контроля за рынком ТО Росаккредитации.

Иван Буранов