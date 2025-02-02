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Коммерсантъ FM
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Техосмотр cнова растет в цене

ФАС предложила повысить минимальные тарифы со следующего года

Минимальная стоимость процедуры техосмотра для легковой машины вырастет до 1,5 тыс. руб. Напомним, ТО с 2021 года обязательно проходить только при перерегистрации машин старше четырех лет и при внесении изменений в конструкцию. Тем не менее в 2024 году техосмотр прошли более 5,6 млн легковых автомобилей. Новые тарифы, которые начнут действовать в 2026 году, прописаны в проекте приказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Они пересматриваются в связи с новым налоговым законодательством: операторы техосмотра теперь обязаны платить НДС при оказании своих услуг. Власти решили заложить этот налог в тариф.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

ФАС опубликовала на regulation.gov.ru проект поправок в ведомственный приказ, регламентирующий методику расчета размера платы за проведение технического осмотра. Этот документ с 2022 года регионы используют для проведения ежегодной индексации тарифов на ТО — с учетом предложений операторов техосмотра.

Приказ корректируется из-за того, что с 1 октября 2024 года изменился Налоговый кодекс (НК), говорится в пояснительной записке. По инициативе правительства в НК вносились правки для изменения системы налогового регулирования и администрирования (см. “Ъ” от 16 марта 2024 года). Соответствующий закон Госдума приняла еще в июле, причем на этапе второго чтения правительство решило исключить процедуру ТО из перечня услуг, освобождаемых от оплаты НДС (в него включены, к примеру, ритуальные и ветеринарные услуги, продажа транспортных средств для инвалидов, перевозка пассажиров общественным транспортом и т. д).

Как пояснили “Ъ” в Минфине, налоговые расходы ежегодно пересматриваются, чтобы проверить их целесообразность и «результативность».

После обсуждений с заинтересованными сторонами льготу для операторов техосмотра признали «не соответствующей критериями эффективности».

Налог теперь будет учитываться в тарифе на ТО — это запишут в методике ФАС. В связи с этим обновляются минимально допустимые тарифы, которые будут действовать с 2026 года (их должны утвердить до 20 декабря 2025 года). Сегодня в приказе ФАС определены лимиты 2023–2024 годов, их актуализируют.

  • Минимальный тариф для ТО легковой машины увеличивается с 913 до 1,5 тыс. руб., для микроавтобусов (категория М2) — с 1,56 тыс. до 2,57 тыс. руб.
  • Самой затратной процедура ТО окажется для грузовиков массой более 12 тонн (категория N3): минимальная цена увеличивается с 1,96 тыс. до 3,23 тыс. руб.

Операторы техосмотра, судя по отзывам в соцсетях, поддержали предложения ФАС. Ранее компании регулярно жаловались на низкие тарифы, не окупавшие расходы на ТО.

Напомним, с 2021 года физлица—владельцы легкового автотранспорта обязаны проходить ТО лишь при перерегистрации автомобилей старше четырех лет и при внесении изменений в конструкцию транспортного средства. В остальных случаях техосмотр необязателен. В 2024 году было оформлено более 5,6 млн техосмотров легковых автомобилей.

В Госдуме продолжается дискуссия о контроле за рынком техосмотра

Пока действует старая версия приказа ФАС, регионы продолжают ежегодно индексировать тарифы, о чем “Ъ” сообщал 19 декабря 2024 года. С 1 января 2025 года для владельцев легковых автомобилей стоимость выросла на 7,3–7,5% в зависимости от региона. Причем в ряде субъектов действующие тарифы сегодня выше, чем планируемый ФАС минимум,— например, в Амурской области (1,69 тыс. руб.) и Краснодарском крае (1,56 тыс. руб.).

Но в большинстве регионов процедура технического осмотра легковой машины сейчас стоит 1097–1098 руб. — и со следующего года цена должна вырасти почти на 50% согласно предложенным поправкам.

На фоне изменений в тарифной системе власти думают и о том, кто будет контролировать рынок техосмотра. Сегодня, напомним, аккредитацией и контролем операторов ТО (их 3,9 тыс.) занимается Российский союз автостраховщиков. За каждый аттестат аккредитации союз берет 33 тыс. руб. В 2023 году группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о передаче полномочий по контролю техосмотра в Росаккредитацию: авторы считают, что страховщики выполняют «несвойственную» для них функцию и контролируют бизнес неэффективно. В январе 2024 года думский комитет по транспорту предложил законопроект отклонить (см. “Ъ” от 17 января 2024 года), сославшись на то, что в федеральном бюджете на реформу нет денег. Средства нужны, в частности, на модернизацию информационных систем Росаккредитации. Окончательное решение примут на пленарном заседании Госдумы, рассмотрение поправок запланировано на февраль.

Иван Буранов

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