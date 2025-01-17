ТО на это не выходит

Вокруг законопроекта о передаче полномочий по контролю за рынком техосмотра от Российского союза страховщиков (РСА) в ведение Росаккредитации, как выяснил “Ъ”, разгорелись нешуточные ведомственные споры. Это уже привело к переносу рассмотрения инициативы в Госдуме. Инициаторы поправок мотивируют их тем, что страховщики занимаются «несвойственной» функцией, выстроенная система контроля неэффективна и приводит к возможности «купить» ТО. Однако профильный парламентский комитет с этой точкой зрения не согласен. При этом даже в Росаккредитации признают необходимость дополнительного финансирования для администрирования новой функции, а денег в бюджете на это не заложено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К реформе рынка техосмотра подойдут только после тщательного изучения всех технических деталей

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости К реформе рынка техосмотра подойдут только после тщательного изучения всех технических деталей

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В РФ действуют 3,9 тыс. операторов техосмотра, аккредитацией которых, то есть допуском на рынок, занимается Российский союз автостраховщиков. С 2021 года физлица—владельцы легкового автотранспорта обязаны проходить ТО — проверку технического состояния транспортных средств на предмет соответствия обязательным требованиям безопасности при перерегистрации авто старше четырех лет и при внесении изменений в конструкцию транспортного средства. Для собственников такси, автобусов и грузовиков ТО осталось обязательным. В 2024 году было оформлено более 5,6 млн техосмотров легковых авто.

Оператор платит РСА 33 тыс. руб. за получение аттестата и еще по 16,5 тыс. руб. — за каждый пункт ТО (тарифы установлены правительством). Дважды в год компании должны подтверждать соответствие аккредитации: тарифы составляют 25 тыс. руб. за аттестат и 10 тыс. руб.— за пункт. Ежегодно РСА рассматривает 6,5 тыс. заявлений от операторов.

То, что рынок ТО контролирует именно Союз страховщиков, устраивает не всех. Весной 2023 года группа сенаторов во главе с Андреем Кутеповым подготовила законопроект, передающий контроль за операторами в Росаккредитацию – это, по мнению авторов, сделает процедуру более прозрачной. Сенаторы считают, что страховщики занимаются «несвойственной» для них функцией, система контроля за ТО неэффективна и приводит к возможности «купить» ТО без реальной проверки состояния автомобиля. При этом предлагается направлять средства от процесса аккредитации в федеральный бюджет. В 2023 году в РФ действовали 5,1 тыс. операторов. Исходя из этого, подсчитали сенаторы, бюджет мог бы получить 255,8 млн руб. Правительство РФ тогда поддержало инициативу, ранее в ее поддержку высказался и Центробанк. При этом в РСА к законопроекту изначально отнеслись скептически.

В январе 2024 года профильный думский комитет по транспорту опубликовал заключение с предложением отклонить инициативу. «Непонятна цель предлагаемых изменений»,— сказано в документе, ведь действующая модель функционирует нормально, нет оснований что-либо менять.

Отклонить поправки группы сенаторов планировалось на пленарном заседании Госдумы 14 января, однако накануне «Интерфакс» со ссылкой на неназванные источники сообщил о переносе рассмотрения поправок на «неопределенный срок». На самом деле, по данным “Ъ”, после возникшего резонанса комитет решил повторно выслушать позиции сторон на отдельном совещании. Оно состоялось 16 января с участием представителей Совфеда, страховщиков и федеральных министерств. В Росаккредитации “Ъ” подтвердили, что такое мероприятие проводилось, и службу на нем представлял заместитель руководителя Максим Залазаев.

Источники “Ъ” рассказали на условиях анонимности, что в ходе совещания сенаторы настаивали: полномочия по контролю за ТО необходимо изъять из зоны ответственности РСА. Представители Росаккредитации и Минэкономразвития напомнили, что такой пункт заложен и в «дорожной карте», которую утвердил вице-премьер Марат Хуснуллин в 2022 году для «реформирования и оптимизации процедур осуществления техосмотра» (это следует из ее названия). Представители РСА, напротив, настаивали на необходимости сохранить существующий порядок дел, ссылаясь на то, что за последнее время удалось ужесточить контроль за мошенниками в сфере ТО. Представитель Минтранса также высказался против передачи полномочий. Единой позиции у участников рынка ТО нет.

Позиции критиков законопроекта, по данным “Ъ”, подкрепляет то обстоятельство, что Росаккредитации понадобится дополнительное финансирование для администрирования новой функции. Как сообщили “Ъ” в службе, необходимо дорабатывать ведомственную IT-систему и расширять штат сотрудников. Смета расходов не представлена. В бюджете средств на передачу полномочий не заложено, говорится в заключении комитета по транспорту.

В Минфине в ответ на запрос “Ъ” просили обращаться за комментариями к разработчикам законопроекта. В базе данных Госдумы сказано, что законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы в феврале (без указания даты). Позиция комитета по транспорту, по сведениям “Ъ”, после совещания не изменилась: законопроект нужно отклонить, считают там.

Иван Буранов