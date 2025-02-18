Глава РФПИ: делегацию США удивили убытки ушедших из РФ американских компаний

Прибывшая в Эр-Рияд американская делегация удивилась, увидев потери американских компаний после ухода с российского рынка, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Кирилл Дмитриев является членом российской делегации на переговорах с американской стороной в Саудовской Аравии. Незадолго до начала встречи представителей двух стран глава РФПИ заявил, что отсутствие совместной работы привело к «огромным потерям» для американской экономики. По его словам, из-за решения покинуть российский рынок бизнес США потерял $300 млрд.

«Что касается цифры в $300 млрд, мы табличку всем раздали, мы эту табличку обсудили со всеми, действительно, для американцев это было такое удивление, и, в принципе, мы обсудили, что эти экономические проекты могут, они опять-таки в правильное время, но быть крайне позитивными для граждан наших стран»,— сказал господин Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24».

Встреча делегаций США и России продлились примерно 4,5 часа с учетом перерывов. Среди основных договоренностей, которых удалось достичь,— формирование переговорной группы для урегулирования российско-украинского конфликта; восстановление штата посольств в Москве и Вашингтоне; развитие двусторонних отношений.

Об итогах переговоров в Саудовской Аравии — в онлайн-трансляции «Ъ».