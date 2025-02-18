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Коммерсантъ FM
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Глава РФПИ оценил потери американского бизнеса после ухода из России в $300 млрд

Американский бизнес потерял $300 млрд из-за решения покинуть российский рынок, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его словам, Москве и Вашингтону важно выстроить «хороший диалог», а также наладить кооперацию.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Глава РФПИ дал интервью CNN по прибытии в Эр-Рияд, где сегодня, 18 февраля, пройдут российско-американские переговоры. «Я думаю, что мы хотим хорошего диалога. Американские компании потеряли $300 млрд из-за ухода из России. Мне кажется важным, что отсутствие совместной работы привело к тому, что в американской экономике возникла огромная цифра $300 млрд потерь, которые понес американский бизнес»,— сказал господин Дмитриев.

В ответ на вопрос о его ожиданиях от предстоящих переговоров глава РФПИ сказал, что считает важным «наводить мосты» между двумя странами. «Отношения США и России очень важны для мира. По моему мнению, важно, чтобы США и Россия сотрудничали. Вместе мы сможем решить проблемы»,— уверен Кирилл Дмитриев.

На двусторонней встрече российскую сторону представят глава МИД Сергей Лавров и помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Со стороны США на переговоры прибудут госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник главы Белого дома по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. По данным CNN, глава РФПИ был привлечен к переговорам для восстановления экономических связей между РФ и США.

Подробности — в материале «Ъ» «Мир на двоих».

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