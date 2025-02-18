Чем известен новый посол США в России

Дипмиссию США в Москве может возглавить спецпосланник по Ливии Ричард Норланд. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ричард Бойс Норланд

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters Ричард Бойс Норланд

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Ричард Бойс Норланд родился в 1955 году в Марокко в семье американского дипломата. В 1977 году стал бакалавром дипломатической службы Джорджтаунского университета, в 1992-м окончил магистратуру факультета перспективных международных исследований в Университете Джонса Хопкинса. В 2002-м получил диплом магистра Национального военного колледжа по стратегии национальной безопасности. Владеет русским, норвежским и французским языками. Специалист по Ближнему Востоку, бывшему СССР и Арктике.

С 1980 года — на дипломатической службе США. В 1981–1982 годах — сотрудник посольства США в Бахрейне. В 1986–1988 годах — начальник информационного представительства США в Норвегии. С 1988 по 1990 год был сотрудником по политическим вопросам в посольстве США в Москве. После распада СССР работал консультантом в управлении главы Пентагона. Был представителем США в миссии СБСЕ в Грузии, занимался конфликтами в Южной Осетии и Абхазии (1993) и в Чечне (1995).

В 1995–1998 годах — советник по политическим вопросам посольства США в Ирландии. В 1998–1999 годах координировал председательство США в Арктическом совете. В 1999–2001 годах — директор по Европейским делам в Совете нацбезопасности США, курировал мирный процесс в Северной Ирландии и Балтийское направление. В 2002–2003 годах в качестве дипломата служил в составе группы по гражданским вопросам армии США в Афганистане.

В 2003–2005 годах — замглавы дипмиссии США в Латвии. В 2005–2007 годах — замглавы дипмиссии США в Афганистане. В 2007–2010 годах — посол США в Узбекистане. В 2010–2012 годах — заместитель советника по международным делам в Национальном военном колледже в США. В 2012–2015 годах — посол США в Грузии. С 2019 года — глава дипмиссии, спецпосланник США по Ливии (выдвинут Дональдом Трампом).

Женат, двое детей.