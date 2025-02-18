Букмекеры оценили вероятность скорой встречи Путина и Трампа в 76%

Вероятность встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа в течение 100 дней с инаугурации последнего составляет 76%, считают букмекеры. Шанс завершения боевых действий на Украине в 2025 году они оценивают в 74%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (слева) и президент США Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (слева) и президент США Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Оценка букмекеров представлена на онлайн-платформе Polymarket, где пользователи делают ставки на варианты развития международных событий. Объем торгов в вопросе встречи Владимира Путина и Дональда Трампа составляет $2,7 млн, прекращения боевых действий — $3 млн.

Первые 100 дней президентства Дональда Трампа завершатся 30 апреля. После своей инаугурации президент США заявил о намерении властей Соединенных Штатов завершить конфликт на Украине в течение 100 дней. Утром 18 февраля оценка букмекеров встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в этот период достигала 84%. Она начала снижаться на фоне переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде.

Оценка завершения боевых действий на Украине в 2025 году с начала февраля выросла более чем на 10%. Шанс на урегулирование конфликта до июля, по мнению букмекеров, составляет 60%.

Утром 18 февраля делегации России и США начали переговоры по поводу восстановления двусторонних отношений, подготовки возможных переговоров по Украине и организации личной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча делегаций состоялась после телефонного разговора президентов России и США, который прошел 12 февраля.

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