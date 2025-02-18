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Коммерсантъ FM
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Букмекеры оценили вероятность скорой встречи Путина и Трампа в 76%

Вероятность встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа в течение 100 дней с инаугурации последнего составляет 76%, считают букмекеры. Шанс завершения боевых действий на Украине в 2025 году они оценивают в 74%.

Президент России Владимир Путин (слева) и президент США Дональд Трамп

Президент России Владимир Путин (слева) и президент США Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин (слева) и президент США Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Оценка букмекеров представлена на онлайн-платформе Polymarket, где пользователи делают ставки на варианты развития международных событий. Объем торгов в вопросе встречи Владимира Путина и Дональда Трампа составляет $2,7 млн, прекращения боевых действий — $3 млн.

Первые 100 дней президентства Дональда Трампа завершатся 30 апреля. После своей инаугурации президент США заявил о намерении властей Соединенных Штатов завершить конфликт на Украине в течение 100 дней. Утром 18 февраля оценка букмекеров встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в этот период достигала 84%. Она начала снижаться на фоне переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде.

Оценка завершения боевых действий на Украине в 2025 году с начала февраля выросла более чем на 10%. Шанс на урегулирование конфликта до июля, по мнению букмекеров, составляет 60%.

Утром 18 февраля делегации России и США начали переговоры по поводу восстановления двусторонних отношений, подготовки возможных переговоров по Украине и организации личной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча делегаций состоялась после телефонного разговора президентов России и США, который прошел 12 февраля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мир на двоих».

Фотогалерея

Встреча в Эр-Рияде

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Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде

Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио в международном аэропорту Эр-Рияда

Госсекретарь США Марко Рубио в международном аэропорту Эр-Рияда

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров (в центре) в международном аэропорту Эр-Рияда

Глава МИД РФ Сергей Лавров (в центре) в международном аэропорту Эр-Рияда

Фото: МИД РФ

Глава суверенного фонда РФ Кирилл Дмитриев общается с прессой перед встречей российской и американской делигаций

Глава суверенного фонда РФ Кирилл Дмитриев общается с прессой перед встречей российской и американской делигаций

Фото: Hamad I Mohammed. / Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров покидает отель перед встречей с делегацией США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров покидает отель перед встречей с делегацией США

Фото: Hamad I Mohammed. / Reuters

Кортеж главы МИД РФ Сергея Лаврова по пути на встречу с делегацией США

Кортеж главы МИД РФ Сергея Лаврова по пути на встречу с делегацией США

Фото: Hamad I Mohammed. / Reuters

Слева направо: спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц на встрече с российской делегацией в Эр-Рияде

Слева направо: спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц на встрече с российской делегацией в Эр-Рияде

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров (справа) и советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков во время встречи с американской делегацией в Эр-Рияде

Глава МИД РФ Сергей Лавров (справа) и советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков во время встречи с американской делегацией в Эр-Рияде

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Слева-направо: спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц, глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд, советник по нацбезопасности Саудовской Аравии Мосад бин Мухаммед Аль Айбан, советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров на российско-американских переговорах в Эр-Рияде

Слева-направо: спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц, глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд, советник по нацбезопасности Саудовской Аравии Мосад бин Мухаммед Аль Айбан, советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров на российско-американских переговорах в Эр-Рияде

Фото: @MariaVladimirovnaZakharova

В центре: глава МИД РФ Сергей Лавров, советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф

В центре: глава МИД РФ Сергей Лавров, советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф

Фото: @MariaVladimirovnaZakharova

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Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио в международном аэропорту Эр-Рияда

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров (в центре) в международном аэропорту Эр-Рияда

Фото: МИД РФ

Глава суверенного фонда РФ Кирилл Дмитриев общается с прессой перед встречей российской и американской делигаций

Фото: Hamad I Mohammed. / Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров покидает отель перед встречей с делегацией США

Фото: Hamad I Mohammed. / Reuters

Кортеж главы МИД РФ Сергея Лаврова по пути на встречу с делегацией США

Фото: Hamad I Mohammed. / Reuters

Слева направо: спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц на встрече с российской делегацией в Эр-Рияде

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров (справа) и советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков во время встречи с американской делегацией в Эр-Рияде

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Слева-направо: спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц, глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд, советник по нацбезопасности Саудовской Аравии Мосад бин Мухаммед Аль Айбан, советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров на российско-американских переговорах в Эр-Рияде

Фото: @MariaVladimirovnaZakharova

В центре: глава МИД РФ Сергей Лавров, советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф

Фото: @MariaVladimirovnaZakharova

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