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Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
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Биткойн упал ниже $66 тыс.

Стоимость биткойна на торгах Binance снизилась ниже $66 тыс. По состоянию на 18:10 мск крупнейшая криптовалюта оценивалась в $65 911,97, потеряв за сутки 3,91%. В последний раз котировки находились под этим уровнем 18 августа.
Биткойн практически полностью утратил прирост, достигнутый за последние месяцы. Летом его цена составляла около $65 тыс., а к концу сентября поднималась до $87 тыс. Но закрепиться криптовалюте не удалось.
Снижение криптовалютного рынка происходило одновременно с распродажей акций технологических компаний в США. Негативная динамика совпала с новостями об уходе Дженсена Хуанга с поста генерального директора Nvidia. На открытии американских торгов 12 ноября бумаги производителя чипов дешевели примерно на 14%.
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