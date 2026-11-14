Биткойн упал ниже $66 тыс.
Стоимость биткойна на торгах Binance снизилась ниже $66 тыс. По состоянию на 18:10 мск крупнейшая криптовалюта оценивалась в $65 911,97, потеряв за сутки 3,91%. В последний раз котировки находились под этим уровнем 18 августа.
Биткойн практически полностью утратил прирост, достигнутый за последние месяцы. Летом его цена составляла около $65 тыс., а к концу сентября поднималась до $87 тыс. Но закрепиться криптовалюте не удалось.
Снижение криптовалютного рынка происходило одновременно с распродажей акций технологических компаний в США. Негативная динамика совпала с новостями об уходе Дженсена Хуанга с поста генерального директора Nvidia. На открытии американских торгов 12 ноября бумаги производителя чипов дешевели примерно на 14%.