Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Цена Brent выросла после атаки дронов на НПС «Кропоткинская»

Цены на нефть марки Brent выросли после атаки беспилотников на станцию перекачки нефти в Краснодарском крае, сообщает «РБК». Семь дронов атаковали Кропоткинскую НПС Каспийского трубопроводного консорциума, что повлияло на стоимость сырья.

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

На лондонской бирже ICE к 11:30 по московскому времени цена Brent увеличилась на 0,66%, достигнув $75,22 за баррель. По сравнению с закрытием торгов в пятницу, 14 февраля, рост апрельских фьючерсов составил 0,64%.

Кропоткинская НПС выведена из эксплуатации, и прокачка нефти по системе осуществляется на сниженных режимах, обходя поврежденную станцию. В компании сообщили, что среди персонала нет пострадавших и удалось предотвратить разлив нефти.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) — международная компания, созданная для транспортировки нефти из Казахстана в Новороссийск. Кропоткинская НПС является крупнейшей станцией КТК на территории России и играет ключевую роль в прокачке сырья по трубопроводу.

Тат Гаспарян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...