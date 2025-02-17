Цена Brent выросла после атаки дронов на НПС «Кропоткинская»

Цены на нефть марки Brent выросли после атаки беспилотников на станцию перекачки нефти в Краснодарском крае, сообщает «РБК». Семь дронов атаковали Кропоткинскую НПС Каспийского трубопроводного консорциума, что повлияло на стоимость сырья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

На лондонской бирже ICE к 11:30 по московскому времени цена Brent увеличилась на 0,66%, достигнув $75,22 за баррель. По сравнению с закрытием торгов в пятницу, 14 февраля, рост апрельских фьючерсов составил 0,64%.

Кропоткинская НПС выведена из эксплуатации, и прокачка нефти по системе осуществляется на сниженных режимах, обходя поврежденную станцию. В компании сообщили, что среди персонала нет пострадавших и удалось предотвратить разлив нефти.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) — международная компания, созданная для транспортировки нефти из Казахстана в Новороссийск. Кропоткинская НПС является крупнейшей станцией КТК на территории России и играет ключевую роль в прокачке сырья по трубопроводу.

Тат Гаспарян