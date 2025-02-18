«Атлас Девелопмент» рассматривает снос ТЦ «Дирижабль» не ранее чем через 3 года

Торговый центр «Дирижабль» в Ботаническом районе Екатеринбурга могут снести не ранее чем через три года, сообщили «Ъ-Урал» в компании «Атлас Девелопмент» (владеет ТРЦ). «На данный момент рассматриваются варианты развития территории, которые будут воплощаться не ранее чем через три года»,— прокомментировали в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Пипченко / Коммерсантъ Фото: Владимир Пипченко / Коммерсантъ

Как рассказал глава ГК «Атлас Девелопмент» Владимир Городенкер на круглом столе ИД «Коммерсантъ-Урал» «Рынок недвижимости 2025: вызовы и стратегии роста», сейчас проект застройки на месте ТРЦ находится в мастерской Генплана. «Определяется градостроительный потенциал данной территории. Я думаю, что к лету мы сможем озвучить планы по данной территории, сейчас идет разработка, поиск решений, чтобы эта территория максимально отвечала интересам города»,— заявил Владимир Городенкер.

Напомним, компания Владимира Городенкера «Атлас Актив» в 2023 году приобрела компании «Олипс» и «Торговый город “Дирижабль”» (управляет одноименным торговым центром в Екатеринбурге). В январе заявлялось, что на месте ТРЦ появится квартал многофункциональной застройки, где помимо жилья будут коммерческие помещения, офисы, организован ритейл, а также площади, связанные с образованием.

Мария Игнатова