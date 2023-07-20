«Дирижабль» залетел в «Атлас»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала ходатайство компании Владимира Городенкера «Атлас Актив» о приобретении компаний «Олипс» и «Торговый город “Дирижабль”» (управляет одноименным торговым центром в Екатеринбурге). По данным источников «Ъ-Урал», сделка может завершиться до конца лета, после чего объект могут снести. Участники рынка отмечают, что торговый центр довольно сильно устарел, и чтобы его актуализировать понадобятся крупные инвестиции.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торговый центр «Дирижабль» может сменить владельца до конца лета

Фото: Владимир Пипченко / Коммерсантъ Торговый центр «Дирижабль» может сменить владельца до конца лета

Фото: Владимир Пипченко / Коммерсантъ

ФАС согласовала ходатайство уральской компании «Атлас Актив» о покупке компаний «Олипс» и «Торговый город “Дирижабль”», говорится в официальном сообщении антимонопольной службы. «Приобретатель занимается строительством жилых и нежилых зданий, а приобретаемые общества — арендой и управлением торговыми площадями. По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на соответствующих рынках»,— говорится в сообщении ФАС. Согласно данным службы, ходатайство о приобретении 99% компании «Торговый город “Дирижабль”» «Атлас Актив» подал в мае. Возможная сумма сделки не раскрывалась.

Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, компания «Атлас Актив» зарегистрирована в Екатеринбурге, ее директором является уральский застройщик Владимир Городенкер, а бенефициаром «Атлас Девелопмент» (принадлежит господину Городенкеру).

«Торговый город “Дирижабль”» и «Олипс» занимаются арендой и управлением собственными или арендованными торговыми объектами недвижимого имущества и принадлежат Олегу Нейковскому.

«ТГ “Дирижабль”» зарегистрирован на месте одноименного торгового центра в Ботаническом районе (ул. Академика Шварца, 17). В 2022 году чистая прибыль компании составила 50,5 млн руб., выручка – 77,3 млн руб., баланс компании — 110 млн руб.

ООО «Олипс» зарегистрировано на месте строительного рынка «Новомосковский» на ул. Металлургов. Чистая прибыль по итогам прошлого года — 152,5 млн руб., выручка — 25,1 млн руб. на балансе компании 2,4 млрд руб. Согласно данным “Ъ-Урал”, ЗАО «Олипс» было создано в 1993 году. В 2005 году в собственности компании находилось около 10% всех коммерческих площадей в Екатеринбурге в формате ТРЦ. Среди известных проектов «Олипса» — ТЦ «Дирижабль», рыночные комплексы «Парковый» и «Новомосковский», логистический центр «Стрела».

В компании «Атлас Девелопмент» пообещали дать комментарий после заключения сделки. Представители торгового центра на просьбу предоставить комментарий попросили прислать официальный запрос. По данным источника «Ъ-Урал», застройщик может выкупить компании до конца лета. Другой источник в строительной сфере рассказал, что девелопер рассматривает вариант сноса торгового центра.

Как рассказал «Ъ-Урал» директор ТРЦ «Гринвич» и ТЦ «Пассаж» Дмитрий Сарапульцев, несколько лет назад его компания рассматривала вариант приобретения «Дирижабля» с вариантом демонтажа и последующим освоением участка. «ТРЦ безнадежно устаревший. Наверное, он может жить какое-то время в таком режиме, как сейчас, можно открыть там рынок. Но глобально, для торгового объекта он мал. Тем более в декабре 2025 года мы откроем ТРЦ “Золотой” (строится в нескольких метрах от “Дирижабля”.— «Ъ-Урал») с прямым выходом в метро»,— рассказал господин Сарапульцев.

Как указано на сайте «Дирижабля», в ТРЦ для сдачи в аренду предлагается несколько торговых площадей, арендная ставка составляет от 1,1 тыс. руб. до 3 тыс. руб. за 1 кв.м. Якорными арендаторами являются «Л’Этуаль», «Галамарт», FixPrice, «Эльдорадо» и другие.

По мнению аналитика Уральской палаты недвижимости (УПН) Анны Мезенцевой, «Дирижабль» является тем торговым центром, который требует масштабного обновления (и визуально, и функционально). «Мелкий ремонт не поможет догнать другие ТЦ, построенные в более позднее время («Дирижабль» введен в эксплуатацию в 2002 году.— «Ъ-Урал»). При этом для жителей района Ботанический именно “Дирижабль” является одной из главных точек притяжения. Как показывает практика, улучшить торговый объект, сменив собственника, возможно — пример в Екатеринбурге ТЦ “Апельсин” (ранее «Аида»). Там примерно за год расширился выбор заведений общественного питания, появился формат рынка фермерской продукции, ротация и расширение действующих арендаторов»,—отметила госпожа Мезенцева. Помимо упоминаемого «Апельсина» в Екатеринбурге недавно сменился владелец ТЦ «Радуга Парк» и «Парк Хаус».

Мария Игнатова