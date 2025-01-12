В Екатеринбурге вместо «Дирижабля» будет квартал многофункциональной застройки

На месте торгового центра «Дирижабль» в Ботаническом районе Екатеринбурга появится квартал многофункциональной застройки, рассказал в своем telegram-канале глава департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений мэрии Руслан Габдрахманов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Пипченко / Коммерсантъ Фото: Владимир Пипченко / Коммерсантъ

«Помимо жилья, там (на месте ТЦ «Дирижабль». — прим. ред.) будут сформированы и коммерческая, и некоммерческая функции. Это офисы, ритейл, площади, связанные с образованием»,— пояснил господин Габдрахманов. По его словам, это общая тенденция, когда на территории торгового центра или подобного крупного объекта появляется смешанная застройка.

Руслан Габдрахманов отметил, что смешанная застройка на месте ТЦ «Дирижаль» утверждена в генеральном плане Екатеринбурга. «В настоящее время выдано право на разработку проекта планировки. И как раз в рамках разработки проекта будут определены основные показатели, основные функции и срок реализации данного проекта»,— заявил он.

Напомним, информация о том, что площадку, где находится ТЦ «Дирижабль», планируют застроить, появилась в июне 2024 года. Распоряжение о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в границах улиц Юлиуса Фучика — Белинского — Академика Шварца — 8 Марта подписал вице-мэр Рустам Галямов. Как указывалось в документе, подготовкой проекта займется «Мастерская генерального плана».

Летом 2023 года компания Владимира Городенкера «Атлас Актив» выкупила компании «Олипс» и «Торговый город “Дирижабль”» (управляет одноименным торговым центром на ул. Академика Шварца, 17). Позже господин Городенкер заявлял, что компания «Олипс» была выкуплена, чтобы усилить подразделение по управлению коммерческой недвижимостью и сдаче в аренду.

Ранее источник «Ъ-Урал» заявлял, что девелопер рассматривает вариант сноса торгового центра и строительства жилья на месте ТЦ. Участники рынка заявляли, что торговый центр уже устарел, а рядом с ним строится новый ТРЦ «Золотой».

Анастасия Таначева