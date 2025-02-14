Nissan и Honda разъехались кто куда

Японские автоконцерны Nissan и Honda отказались от объединения и расторгли меморандум о взаимопонимании. Причинами провала переговоров, отмечают эксперты, опираясь на текст заявления, могли стать существенные различия в корпоративных структурах управления автоконцернов, а также намерение Honda сделать Nissan лишь дочерней структурой, к чему та была не готова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eugene Hoshiko, File / AP Фото: Eugene Hoshiko, File / AP

Nissan и Honda расторгли меморандум о взаимопонимании, сообщили компании 13 февраля. «В ходе обсуждения компании рассматривали различные варианты интеграции бизнеса,— рассказывается в документе.— Honda предлагала изменение конструкции — от создания совместной холдинговой компании, где Honda будет назначать большинство директоров и генерального директора, до варианта, при котором Honda через обмен акциями станет головной компанией, а Nissan — дочерней. По итогам этого обсуждения компании заключили, что ради ускорения принятия решений и управленческих мер в условиях все более нестабильной рыночной обстановки с приближением эры электрификации наиболее целесообразно прекратить обсуждение и разорвать меморандум».

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков считает, что срыв сделки был довольно ожидаемым, поскольку на равных правах сливаются обычно партнеры одного уровня. Nissan сейчас находится в непростом финансовом положении. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров головной компании, по итогам первой половины 2024–2025 финансового года сократилась в 15,4 раза, до ¥19,22 млрд (около $126 млн), следует из отчетности компании. «Капитализация Honda сейчас в пять раз превышает капитализацию Nissan,— указывает эксперт.— В этих условиях Honda вполне закономерно предложила не равноправное партнерство, а вариант, когда Nissan становится дочерней компанией». Для Nissan такой вариант — полная потеря самостоятельности, а в перспективе — либо упразднение бренда, либо вечная вторая роль с соответствующим сокращением руководящего состава и подчинением директорату Honda, рассуждает он, «а в Nissan еще не забыли, как ими жестко руководили люди из Renault (французы владеют 36% акций)».

О переговорах о слиянии стало известно в декабре (см. “Ъ” от 18 декабря). Ожидалось, что сделка, в которой вероятно и участие Mitsubishi, где Nissan владеет 27%, могла бы привести к созданию третьего автопроизводителя в мире с объемом продаж 8 млн машин в год. Несмотря на отказ от планов по объединению, компании намерены продолжить сотрудничать в области разработки и выпуска электромобилей в рамках специального соглашения о партнерстве, подписанного 1 августа прошлого года, отмечается в сообщении.

Вслед за разрывом меморандума Nissan получила предложение о сотрудничестве от тайваньской Foxconn (крупный OEM-производитель электроники): она готова приобрести пакет акций Nissan, что даст японскому автоконцерну средства для выхода из кризиса. «Покупка акций сама по себе не является нашей целью, наша цель — в сотрудничестве»,— говорится в сообщении главы Foxconn Юнь Лю.

По данным Bloomberg, Nissan снизила прогноз операционной прибыли с $3,25 млрд до $975 млн на финансовый год. В планах компании, по данным агентства, уволить 9 тыс. сотрудников и сократить производственные мощности на 20% из-за падения продаж. В конце ноября источники The Financial Times сообщали, что у Nissan есть год на поиск якорного инвестора, чтобы предотвратить банкротство. «Если до конца 2025 года Nissan на найдет партнера, они закроются,— полагает господин Кадаков.— Не будет больше такой компании».

Наталия Мирошниченко