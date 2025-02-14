Nissan и Honda разъехались кто куда
Автоконцерны прекратили переговоры об объединении
Японские автоконцерны Nissan и Honda отказались от объединения и расторгли меморандум о взаимопонимании. Причинами провала переговоров, отмечают эксперты, опираясь на текст заявления, могли стать существенные различия в корпоративных структурах управления автоконцернов, а также намерение Honda сделать Nissan лишь дочерней структурой, к чему та была не готова.
Фото: Eugene Hoshiko, File / AP
Nissan и Honda расторгли меморандум о взаимопонимании, сообщили компании 13 февраля. «В ходе обсуждения компании рассматривали различные варианты интеграции бизнеса,— рассказывается в документе.— Honda предлагала изменение конструкции — от создания совместной холдинговой компании, где Honda будет назначать большинство директоров и генерального директора, до варианта, при котором Honda через обмен акциями станет головной компанией, а Nissan — дочерней. По итогам этого обсуждения компании заключили, что ради ускорения принятия решений и управленческих мер в условиях все более нестабильной рыночной обстановки с приближением эры электрификации наиболее целесообразно прекратить обсуждение и разорвать меморандум».
Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков считает, что срыв сделки был довольно ожидаемым, поскольку на равных правах сливаются обычно партнеры одного уровня. Nissan сейчас находится в непростом финансовом положении. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров головной компании, по итогам первой половины 2024–2025 финансового года сократилась в 15,4 раза, до ¥19,22 млрд (около $126 млн), следует из отчетности компании. «Капитализация Honda сейчас в пять раз превышает капитализацию Nissan,— указывает эксперт.— В этих условиях Honda вполне закономерно предложила не равноправное партнерство, а вариант, когда Nissan становится дочерней компанией». Для Nissan такой вариант — полная потеря самостоятельности, а в перспективе — либо упразднение бренда, либо вечная вторая роль с соответствующим сокращением руководящего состава и подчинением директорату Honda, рассуждает он, «а в Nissan еще не забыли, как ими жестко руководили люди из Renault (французы владеют 36% акций)».
О переговорах о слиянии стало известно в декабре (см. “Ъ” от 18 декабря). Ожидалось, что сделка, в которой вероятно и участие Mitsubishi, где Nissan владеет 27%, могла бы привести к созданию третьего автопроизводителя в мире с объемом продаж 8 млн машин в год. Несмотря на отказ от планов по объединению, компании намерены продолжить сотрудничать в области разработки и выпуска электромобилей в рамках специального соглашения о партнерстве, подписанного 1 августа прошлого года, отмечается в сообщении.
Вслед за разрывом меморандума Nissan получила предложение о сотрудничестве от тайваньской Foxconn (крупный OEM-производитель электроники): она готова приобрести пакет акций Nissan, что даст японскому автоконцерну средства для выхода из кризиса. «Покупка акций сама по себе не является нашей целью, наша цель — в сотрудничестве»,— говорится в сообщении главы Foxconn Юнь Лю.
По данным Bloomberg, Nissan снизила прогноз операционной прибыли с $3,25 млрд до $975 млн на финансовый год. В планах компании, по данным агентства, уволить 9 тыс. сотрудников и сократить производственные мощности на 20% из-за падения продаж. В конце ноября источники The Financial Times сообщали, что у Nissan есть год на поиск якорного инвестора, чтобы предотвратить банкротство. «Если до конца 2025 года Nissan на найдет партнера, они закроются,— полагает господин Кадаков.— Не будет больше такой компании».