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Коммерсантъ FM
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Путин принял в Кремле министра обороны Индии

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом. На встрече также присутствовал глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, сообщила пресс-служба Кремля. Индийский министр находится в России с рабочим визитом. Он прибыл в страну для проведения 21-го заседания российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.

Владимир Путин и Раджнатх Сингх

Владимир Путин и Раджнатх Сингх

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин и Раджнатх Сингх

Фото: пресс-служба президента РФ

Ранее господин Белоусов на межправительственной комиссии назвал Индию одним из ключевых партнеров России. Военное и военно-техническое сотрудничество двух стран, по его словам, имеет большие перспективы роста. Он поздравил индийского коллегу с принятием в состав военно-морских сил фрегата «Тушил».

Раджнатх Сингх, в свою очередь, пригласил Андрея Белоусова на следующее заседание межправительственной комиссии, которое пройдет в Индии. Также он пригласил российского министра на выставку AeroIndia 2025, которая в феврале пройдет в Бангалоре.

Подробнее — в материале «Ъ» «У Индии может появиться свой "Воронеж"».

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