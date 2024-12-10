Белоусов заявил о перспективах военного сотрудничества России и Индии

Министр обороны Андрей Белоусов назвал Индию одним из ключевых партнеров России. Военное и военно-техническое сотрудничество двух стран, по его словам, имеет большие перспективы роста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Белоусов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Андрей Белоусов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Индия является одним из ключевых партнеров России, а отношения двух стран носят особо привилегированный стратегический характер. О беспрецедентном уровне доверия между нашими странами говорят интенсивность и глубина военного и военно-технического взаимодействия, которое имеет большие перспективы роста»,— сказал Андрей Белоусов на российско-индийской межправительственной комиссии (цитата по ТАСС).

На встречу прибыл министр обороны Индии Раджнатху Сингху. Приветствуя делегацию, Андрей Белоусов поздравил Минобороны Индии с принятием в состав военно-морских сил фрегата «Тушил». Он добавил, что 9 декабря в Калининграде, где строили фрегат, прошла церемония поднятия флага. Раджнатху Сингху присутствовал на ней.

Министр обороны Индии сказал, что следующая межправительственная комиссия по военному сотрудничеству пройдет в его стране. Он также пригласил Андрея Белоусова на выставку AeroIndia 2025, которая в феврале пройдет в Бангалоре.

Подробнее — в материале «Ъ» «У Индии может появиться свой "Воронеж"».