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Коммерсантъ FM
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Песков: пока нет понимания, когда Путин встретится с Трампом

Понимания по датам саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, заявил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он допустил, что стороны могут обсудить ориентировочные даты встречи двух лидеров в ходе переговоров между делегациями США и РФ, которые проходят сегодня в Эр-Рияде.

«Понимания такого нет, возможно, появятся какие-то прикидки по результатам сегодняшних переговоров, но мы с вами об этом узнаем позже, по завершении этого диалога»,— сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос журналиста о возможной дате саммита.

Господин Песков также заявил, что, прежде чем давать переговорам какие-либо оценки, нужно дождаться окончания встречи между представителями РФ и США в Эр-Рияде.

Утром во вторник, 18 февраля, делегации России и США начали официальные переговоры в столице Саудовской Аравии. Российскую сторону представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. В команду США вошли госсекретарь Марко Рубио, глава ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф.

Подробнее о переговорах — в материале «Ъ» «Мир на двоих».

Анастасия Домбицкая

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