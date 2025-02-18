У виноделов назрели проблемы

Производство вин в Бордо упало до минимума за последние 35 лет. В 2024-м виноделы изготовили чуть больше 3 млн гектолитров, что на 14% меньше, чем годом ранее. При этом на фоне эксперты фиксируют, что во всем мире красное вино теряет популярность у широкого потребителя. В массовых сегментах заработать на таком продукте становится тяжелее. Тему продолжит Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ANTOINE LORGNIER / Only France / AFP Фото: ANTOINE LORGNIER / Only France / AFP

Еще в 2023-м мировое производство вина превысило спрос на 10%, следует из данных международной отраслевой организации. Во Франции власти выбрали радикальное решение: выкорчевать лозу почти с 30 тыс. га. Сокращение площадей виноградников субсидировалось правительством. Кроме того, на снижение объемов производства повлиял небольшой урожай — подвела погода, говорят игроки. Но причина глобальных изменений на рынке — в смене гастрономических предпочтений, заметил исполнительный директор Fortwine Александр Липилин:

«Бордо в принципе за последние 10-15 лет достаточно сильно стало выходить из моды.

Этот регион в первую очередь всегда ассоциировался с красными, насыщенными винами — хорошими спутниками мяса и мясных блюд. Сейчас мы едим все более легкую пищу, и эти напитки все больше уходят куда-то в сторону таких сортов, как Пино Нуар, менее плотных. Виноделы в Бордо пытаются на это реагировать, продвигая свои белые вина».

Тем временем в России на импорт напитков из недружественных стран таможенные пошлины подняли вдвое, до 25%. Из-за этого местные ритейлеры отмечали, что летом 2024-го продажи отечественных вин в натуральном выражении превысили продажи французских, писал портал Shopper's. Правда, выросли поставки из Белоруссии: эксперты предполагают, что этот канал используют для обхода ограничений. О падении популярности красного вина говорят и российские рестораторы. В массовом и среднем сегментах становится больше проблем с продажами, поделился совладелец ресторана Delicatessen Вячеслав Ланкин: «Гости выбирают и красное, и белое вино, но второе — чаще. Оно проще, легче, можно спокойно выпить три-четыре бокала, в отличие от красного. Во многих коктейлях оно тоже используется, и игристого много уходит, в частности, в "Мартини Рояле"».

Виноделы Бордо рассчитывают, что сокращение объемов производства может поднять цены. А это, в свою очередь, позволит распродать накопленные за годы запасы, заявили агентству AFP в Межпрофессиональном совете виноделия региона. Но в реальности спрос, наоборот, вынудит занижать стоимость, считает гендиректор и основатель компании Ast Леонид Рафаилов: «Несмотря на это мы уже знаем, что цены на Бордо урожая 2024 года будут ниже, чем даже цены на урожай 2023-го. Дело в том, что падает спрос во всем мире на luxury-продукцию в целом и на вина в частности. Каким образом это скажется на российском рынке? К сожалению, те пошлины, которые были приняты в отношении напитков из так называемых недружественных стран, уже ведут к постепенному снижению потребительского спроса в этой категории».

Россия была важным направлением, но ключевой роли не играла, всего несколько процентов от всего рынка, замечают собеседники “Ъ FM”. Европейские же медиа пишут, что больше всего виноделы Бордо сейчас обеспокоены возможным введением новых сборов для европейских напитков администрацией Дональда Трампа.

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Екатерина Вихарева, Анжела Гаплевская