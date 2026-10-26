В «Лужниках» завершился международный турнир по паделу

Кроме того, на полях турнира состоялся первый Российский падел-саммит. Мероприятие собрало более 500 экспертов: управляющих клубов, инвесторов, производителей и поставщиков экипировки, тренеров, спортсменов и организаторов соревнований. Участникам представили новое исследование рынка падела за 2026 год. Также на саммите было объявлено о создании Ассоциации падел-клубов, призванной объединить владельцев и управляющих клубов для координации усилий по регулированию рынка.