В «Лужниках» завершился международный турнир по паделу
С 20 по 25 октября во Дворце Ирины Винер прошел международный турнир по паделу «Москва 2026». Партнером соревнования выступила букмекерская компания FONBET.
Организатором турнира выступила Федерация падела России (ФПР) при поддержке Департамента спорта Москвы. В состязании приняли участие 120 спортсменов из восьми стран: России, Испании, Италии, Аргентины, Мексики, Казахстана, Грузии и Беларуси.
Победительницами у женщин стали испанки Марта Баррера и Хана Монтес Кабруха. В решающем матче они со счетом 6:2, 6:3 обыграли российско-испанскую пару — Дарью Кучерявую и Марту Талаван. Россиянки Влада Кутузова и Вилена Петрова заняли третье место. У мужчин победу одержали аргентинец Тито Аллеманди и мексиканец Агустин Торре. В финале они оказались сильнее Кристиана Гутьерреса (Аргентина) и Игнасио Саджера (Испания) — 6:4, 4:6, 6:2.
«В этом году международный турнир ''Москва 2026'' запомнится болельщикам не только рекордной географией участников, но и отличным выступлением российских игроков. Приятно видеть, как растет уровень отечественного падела на фоне топовых иностранных спортсменов. Кроме того, все участники отметили высокий уровень организации и потрясающую площадку во Дворце Ирины Винер, где прошли главные матчи турнира»,— заявил президент ФПР Алексей Золотарев.
Впервые в истории турнира прошло медиападел-шоу. В нем приняли участие рэп-исполнитель OBLADAEТ и победитель Олимпийских игр и двукратный чемпион мира по хоккею Илья Ковальчук. Приглашенные гости объединились в пары с лидерами мужского российского падела — Артемом Матусом и Эриком Томайдисом. Победу в выставочном матче одержали Илья Ковальчук и Артем Матус. Также участники соревновались в челленджах на точность ударов.
Кроме того, на полях турнира состоялся первый Российский падел-саммит. Мероприятие собрало более 500 экспертов: управляющих клубов, инвесторов, производителей и поставщиков экипировки, тренеров, спортсменов и организаторов соревнований. Участникам представили новое исследование рынка падела за 2026 год. Также на саммите было объявлено о создании Ассоциации падел-клубов, призванной объединить владельцев и управляющих клубов для координации усилий по регулированию рынка.