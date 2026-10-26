«Закончилась история, конечно, скандалом»

Еще одно страстное увлечение грозного бойца — голуби. Сам Тайсон рассказывал, что любил этих птиц с детства. Мальчишкой он приходил на голубятню, и когда подростки из соседнего двора украли и убили одну птицу, это привело к первой драке в его жизни. Со временем разведение голубей стало для боксера серьезным увлечением. Он даже выставлял их на гонки.