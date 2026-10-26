«Закончилась история, конечно, скандалом»
Владимир Осипов — об эпатажных увлечениях Майка Тайсона
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Один из лучших боксеров XX века широко известен не только своими победами, но и экстравагантным поведением. Большие деньги, которые зарабатывал король ринга, нередко уходили на весьма дорогостоящие капризы звездного бойца. Самый яркий пример — бенгальские тигры, которых он завел после того, как вышел из тюрьмы, причем сразу трех.
Майк говорил, что искренне любит этих экзотических животных. Он даже спал с ними в одной комнате. Причем обходились тигры недешево — больше $4 тыс. в месяц. Но закончилась история, конечно, скандалом. Один из тигров напал на женщину, которая проникла на участок боксера, и Тайсону пришлось выплатить пострадавшей компенсацию в размере $250 тыс.
Еще одно страстное увлечение грозного бойца — голуби. Сам Тайсон рассказывал, что любил этих птиц с детства. Мальчишкой он приходил на голубятню, и когда подростки из соседнего двора украли и убили одну птицу, это привело к первой драке в его жизни. Со временем разведение голубей стало для боксера серьезным увлечением. Он даже выставлял их на гонки.
Во время серьезных финансовых проблем железный Майк все равно держал голубятни в разных штатах и продолжает делать это сейчас. Он уверяет, что занимается голубями дольше, чем боксом, лично ухаживает за птицами и считает это занятие терапевтическим.