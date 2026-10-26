«АвтоВАЗ» запустил экскурсии на заводе в Санкт-Петербурге
«АвтоВАЗ» запустил программу промышленного туризма в Санкт-Петербурге. За три часа посетителям покажут прессовое производство, линию сварки и сборки автомобилей марки Lada. Завершением экскурсии станет тестирование новой модели Iskra, сообщили в пресс-службе концерна.
Экскурсии на предприятии будут проходить раз в неделю. Предусмотрено три формата посещения группами по восемь человек: для туристов и жителей города; для школьников и студентов по программе профориентации; для предпринимателей и участников профессиональных делегаций по деловой программе.
Первая экскурсионная программа открылась в 2024 году на заводе в Тольятти. Посетители знакомились со штамповкой кузовных деталей, сваркой кузовов и сборкой автомобилей на главном конвейере. Итогом программы становился обед в ресторане заводоуправления на 24-м этаже с панорамным видом на город.