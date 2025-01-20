Шампанское поддалось мрачному настроению

Поставки шампанского в прошедшем году упали почти на 10%, виноделы винят во всем мрачное настроение потребителей. По данным Комитета Шампани, за год было отгружено 270 млн бутылок. Чуть меньше половины поставок пришлось на французский рынок: он сократился на 7%, экспорт упал более чем на 10%. Виноделы называют спрос на шампанское барометром настроения потребителей. Сейчас не время праздновать, заявили в Комитете Шампани. Там уверены, что поставки пострадали из-за экономической и политической нестабильности на крупнейших рынках Франции и США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Впрочем, гендиректор и основатель компании Ast Леонид Рафаилов считает, что продажи просто приходят в состояние равновесия: «После окончания 2022 года на рынках существовал определенный ажиотаж. И 2023 год был очень удачным для многих премиальных продуктов, в том числе и для шампанского. Соответственно, в 2024 году наступило некое отрезвление. Рынок просто стал стабилизироваться. Именно так и происходит: резкие взлеты спроса обязательно сменяются годами, когда происходит стабилизация рынка и возврат в равновесное состояние.

Я бы согласился с Комитетом Шампани относительно настроения потребителей, если бы мы не принимали в расчет алчность производителей шампанских вин, которые за 2022-2023 год в среднем подняли цены на 25-30%. Именно это, скорее всего, сыграло свою отрезвляющую роль в уменьшении объемов в 2024 году. Я уверен, что рынок шампанских вин продолжит расти, однако производителям нужно будет включить голову и слегка понизить цену, что они уже начали делать. Конечно, плохой урожай может стать негативным для поставок фактором, однако шампанское, которое разливается и будет поступать в продажу в 2025 году, сделано из винограда, собранного в 2021-2022 годах, не раньше.

В любом случае шампанские вина выдерживаются три года, поэтому результаты плохого 2024 года мы сможем увидеть не раньше 2027-го».

Исполнительный директор компании Fort Александр Липилин отмечает, что популярность игристых вин в целом растет, и шампанскому приходится конкурировать с продукцией из других регионов: «В последние годы мы говорим об увеличении роста популярности игристых вин. Появляется все больше конкурентов. Многие регионы, многие страны, которые раньше игристое вино не делали, начинают его производить. Например, появились очень интересные игристые вина в венгерском Токае, в Италии появляется все больше игристых вин в самых разных регионах. Делают их и в Великобритании, сейчас это уже достаточно заметная категория на мировом винном рынке.

Естественно, все это подъедает продажи шампанского. Плюс меняется само отношение потребителей к этому продукту. Если раньше это было вино-праздник для особого случая, соответственно, выбирали какие-то стандартные гранд-марки, то сейчас стараются выбирать вина от небольших производителей, смотреть, откуда происходит виноград. Если мы заглянем внутрь категории, то мы увидим, что продажи падают в большей степени у гранд-марок, а у небольших производителей и рекольтантов продажи зачастую растут».

Как отмечает The Guardian, на поставки шампанского могут влиять привычки разных возрастных групп. Миллениалы и зумеры все чаще вообще отказываются от алкоголя. А бэби-бумеры меньше тратят на вино из-за выхода на пенсию.

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Илья Сизов