Опять пришли и все опошлинили

Российские аграрии давно борются с импортной продукцией. Теперь эстафету приняли производители вина, добивающиеся от правительства введения заградительных пошлин на поставки из «недружественных» стран. Но внезапно оказалось, что эта мера — ингредиент для виноделия очень нужный, но далеко не достаточный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одно из винодельческих предприятий Крыма

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Одно из винодельческих предприятий Крыма

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«К объемам мы готовы, мы можем на 50% Россию обеспечить, только сырья нет и людей» — эту ставшую мемом фразу сказал гендиректор крымского рыбоконсервного завода «Пролив» Сергей Дегтяренко в 2015 году. Так он прокомментировал слова главы Росрыболовства Ильи Шестакова о возможности российских предприятий заменить шпроты из Прибалтики и Польши. На аграрном рынке вопрос полномасштабного импортозамещения остро встал как раз тогда. В стране набирало обороты введенное еще в 2014 году продовольственное эмбарго в отношении продуктов питания западного производства, и идея «переходить на свое» стала частью госполитики.

Убрать НАТО с полки

Российский пармезан уже стал потребителю привычным. Так что эстафету глобального замещения алкогольный рынок принял легко. Пошлины на продукцию из «недружественных» стран в 2024 году стали основным инструментом поддержки локальной продукции. Их подняли с 20% до 25%, но не менее чем до $2 за литр.

Предел, вероятно, пока не достигнут. Вице-премьер Дмитрий Патрушев, выступая в ноябре 2024 года на Российском винодельческом форуме, заявил, что пошлина на вина из «недружественных» стран должна увеличиваться и дальше, до 30–50%. «Это нам позволит сформировать источник для того, чтобы направить деньги на развитие именно российского виноградарства»,— рассудил он.

Инициативу горячо поддерживает российский бизнес. Еще в марте 2024 года исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России Алексей Плотников призвал правительство установить пошлины на вино из стран НАТО на уровне 200%. Это, по его мнению, позволило бы полностью прекратить поставки. О своей инициативе господин Плотников напоминал в течении года еще не раз.

Дорого и вкусно

Вино из «недружественных» стран — основной конкурент российского. Согласно данным участников рынка, 31,8% импорта в Россию в январе—июле сформировала Италия, 11,7% — Испания, 6,4% — у Португалии, а 5,2% — у Франции. Россияне в целом неплохо относятся именно к зарубежному вину.

Ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» по итогам 2023 года указывала, что доля импорта в структуре потребления продукции достигает 48%.

За год значение выросло на четыре процентных пункта. Согласно «Ромиру», в 2022 году 33% россиян выбирали зарубежное вино, поскольку им нравился вкус, 31% — из-за хорошего качества, 22% по рекомендации друзей и знакомых. Российскую же продукцию 40% выделяли из-за приемлемой стоимости.

Именно на приемлемую стоимость, лоббируя ограничения в виде заградительных пошлин для импорта, вероятно, напирают российские виноделы. После их увеличения в этом году на полках в рознице вряд ли получится найти импортное вино дешевле 1 тыс. руб. Купить бутылку бюджетного российского получится за 350–400 руб. Два года назад их цены были сопоставимы.

Владимир Комаров, старший корреспондент отдела потребительского рынка «Ъ»: «Заменить почти половину потребляемого в России вина разом не так просто. Площадь виноградников в РФ — 105,3 тыс. га, во Франции — 789 тыс. га, в Испании — 969 тыс. га».

Но ведь потребительский стереотип «дорого, значит, качественно» пока никто не отменял. Так и вкус наиболее бюджетного итальянского вина, продающегося в России втридорога, может только на основании цены показаться потребителю лучше, чем, например, у «Абрау Дюрсо». Так европейские вина могут стать символом статуса, а их покупка — демонстрацией финансовых возможностей.

Друзья не разлей вино

На сокращение объемов поставок высокие пошлины, безусловно, влияют. В Федеральной таможенной службе отмечали, что с января по октябрь 2024 года в Россию ввезли 357,7 тыс. т зарубежного вина, на треть меньше, чем годом ранее. Только вот отдельные, прежде всего «дружественные» страны, показали выраженный прирост. Например, поставки из ЮАР в первом полугодии выросли на 79%, а Южная Осетия продемонстрировала двукратный рост.

Засилье дешевого южноосетинского вина на российском рынке бизнес пока не пугает. Логично: страна небольшая, мощностей не так много.

Но саму практику введения ограничений именно для «недружественного» импорта едва ли можно считать для рынка абсолютно безопасной. Список приоритетных направлений для партнерства имеет свойство меняться под давлением внешнеполитической конъюнктуры.

На текущем этапе не стоит забывать и о наличии на рынке дистрибуторов, хорошо знающих об интересе российских потребителей к импортному вину и активно пытающихся развивать новые направления. Например, в мае розничная X5 Group начала поставлять игристые вина из Индии. Летом «Моро» завезла первую партию «Просекко» из Бразилии в объеме 30,2 тыс. бутылок. Luding Group рассматривает импорт из Сербии, Туниса и Алжира.

Волнуют поставщиков, возможно, не только вкусы россиян, но и реальные возможности рынка. Все-таки заменить почти половину потребляемого в России вина разом не так просто, речь об огромных объемах. Согласно Минсельхозу, в 2023 году площадь виноградников в РФ составила 105,3 тыс. га. Для сравнения: во Франции их площадь достигает 789 тыс. га, в Испании — 969 тыс. га. А любой дефицит продукции в России, как известно, нередко оборачивается санкциями в адрес самих местных производителей.

Владимир Комаров