Болгария проявила себя политически индифферентной
Первый тур выборов президента Болгарии прошел при крайне низкой явке
Первый тур президентских выборов в Болгарии прошел в условиях рекордно низкой явки избирателей. Первое место в нем досталось действующей главе государства Илияне Йотовой, однако на фоне пассивности электората и небольшого отрыва от второго по популярности кандидата, выступающего за активную поддержку Украины оппозиционного политика Андрея Гюрова, ее победа вышла не особо убедительной и с куда меньшими гарантиями во втором туре.
Президентские выборы в Болгарии, в которых участвовали 27 кандидатов, состоялись 25 октября. По данным ЦИКа страны, действующий президент Илияна Йотова набрала 34,76%, второе место по числу голосов набрал бывший и. о. премьер-министра Болгарии Андрей Гюров (31,94%). Третье место досталось лидеру правой партии «Возрождение» Костадину Костадинову (12,54%).
Для победы в первом туре кандидату требовалось получить более половины голосов (этого предсказуемо не произошло). Кроме того, рекомендуемая явка должна превышать 50% от зарегистрированных избирателей. Этого также не случилось: явка на воскресных выборах оказалась чрезвычайно низкой — 22%.
Для властей это стало серьезным сигналом о недоверии политической системе и апатии избирателей. К тому же фактический разрыв между двумя главными кандидатами по итогам первого тура оказался гораздо меньше, чем предрекали опросы.
«Я хочу поделиться некоторыми опасениями и сказать болгарам: не думайте, что мы можем что-то изменить в этой стране без вашего голосования»,— обратилась к избирателям Илияна Йотова уже после объявления итогов, взывая к сознательности электората.
Несмотря на то что должность президента в Болгарии преимущественно церемониальная, глава государства играет важную роль в вопросах обороны, внешней политики и законодательных процессах. Текущие же выборы примечательны по нескольким причинам, особенно для госпожи Йотовой. Для нее это возможность закрепиться в своей должности (она получила ее без выборов в связи с отставкой с этого поста Радева), получить поддержку избирателей и сформировать устойчивый тандем со своим идейным соратником и главой правительства Руменом Радевым.
В начале года господин Радев, как известно, покинул пост главы государства и в результате парламентских выборов занял пост премьера, сформировав первое за много лет в Болгарии правительство большинства. Но политический успех, которым сопровождалось его назначение главой правительства, оказался недолгоиграющим: рейтинги доверия правительству падают, а обеспокоенность общества из-за нарастающих внешних угроз и внутренних экономических кризисов растет (в первую очередь это связано с ростом цен на энергоносители и инфляцией).
По данным октябрьского опроса компании Market Links, 41% респондентов заявил о недоверии правительству. Около 68% назвали серьезной угрозой стране участившиеся атаки БПЛА в Черном море, в частности у берегов Болгарии.
Оппозиционно настроенные избиратели критикуют правительство за отсутствие ясной позиции и отказ назвать ответственных за происходящее в Черном море (в Софии, в отличие от многих других стран ЕС, предпочли не возлагать однозначно и безапелляционно вину за атаки дронов на Россию).
Одной из главных тем избирательной кампании стали конфликт на Украине и обеспечение безопасности Болгарии. Илияна Йотова, как и премьер Радев, выступает за дипломатический подход, контакты с Россией и отказ от военных поставок Киеву.
Их главный оппонент Андрей Гюров, напротив, призывает усиливать поддержку Украины в тесном тандеме с партнерами в Евросоюзе и НАТО. В марте, когда он занимал пост исполняющего обязанности премьера Болгарии, Андрей Гюров даже подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.
«Я хочу, чтобы у Болгарии был свой голос в Европе. Надежный союзник по НАТО, защищающий свои интересы благодаря готовности, сильной дипломатии и четкой позиции»,— пояснял господин Гюров свою позицию по внешней политике незадолго до выборов.
Этот политик объединил вокруг своей фигуры прозападную болгарскую оппозицию, прежде ослабленную и раздробленную, но теперь имеющую шанс укрепить свои позиции. Обеспокоенность властей сложившейся картиной признал и Румен Радев, который назвал итоги первого тура «тревожным сигналом» для болгарского общества.
«Для оппозиции эти выборы стали битвой за выживание. Их успех — это возможность реванша, шанс вернуть ситуацию назад, саботировать судебную реформу, а возможно, и заставить Болгарию включиться в войну»,— констатировал премьер. По его словам, 1 ноября, когда пройдет второй тур выборов, гражданам предстоит выбирать «между миром и войной».