Болгария проявила себя политически индифферентной

Несмотря на то что должность президента в Болгарии преимущественно церемониальная, глава государства играет важную роль в вопросах обороны, внешней политики и законодательных процессах. Текущие же выборы примечательны по нескольким причинам, особенно для госпожи Йотовой. Для нее это возможность закрепиться в своей должности (она получила ее без выборов в связи с отставкой с этого поста Радева), получить поддержку избирателей и сформировать устойчивый тандем со своим идейным соратником и главой правительства Руменом Радевым.