Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Профицит внешней торговли ЕС в 2024 году вырос вчетверо

Мониторинг мировой экономики

Положительное сальдо торгового баланса зоны евро в декабре 2024 года составило €16,3 млрд, следует из предварительных оценок Евростата. В декабре 2023-го показатель оценивался в €16,1 млрд, в ноябре 2024-го — в €12,7 млрд. Рост профицита в месячном выражении был обеспечен в том числе его локальным увеличением в торговле транспортными средствами: до €18,8 млрд с €15,6 млрд в ноябре.

Постепенному расширению профицита (см. график) способствовало наращивание экспорта, которое фиксировалось в статистике с сентября. Как и Китай, Евросоюз активно наращивал поставки в США — в ожидании повышения пошлин, анонсированных американским президентом Дональдом Трампом. Отдельно в декабре европейский экспорт в США вырос год к году на 5,6%, до €41,6 млрд. Рост демонстрировали и экспорт, и импорт ЕС: поставки на внешние рынки увеличились год к году на 3,7%, до €209 млрд, ввоз товаров — на 3,9%, до €192,7 млрд.

По итогам всего 2024 года профицит внешней торговли ЕС составил €150,1 млрд, в 2023-м он был сильно меньше — €34,4 млрд (в том числе из-за более высоких цен на энергоносители). Поставки из ЕС за год выросли на 1,1%, до €2,58 трлн, что объясняется подготовкой к американским ограничениям. Импорт при этом снизился на 3,5%, до €2,43 трлн — из-за слабости внутреннего спроса.

Детализированные данные о торговле ЕС с отдельными странами будут представлены позже — впрочем, судить о динамике уже можно по «зеркальной» статистике. Так, по оценкам американского Министерства торговли, экспорт из ЕС в США в 2024 году вырос на 5,1%, до $605,8 млрд, импорт — на 0,7%, до $370,2 млрд. Как следует из данных китайской таможни, несмотря на усиление торговых противоречий (см. “Ъ” от 1 октября 2024 года), товарооборот ЕС с Китаем в 2024-м был стабильным: его объем оценивается в $762 млрд, что на 1,6% больше значения 2023 года. При этом европейский экспорт в КНР несколько сократился (на 3,3%), что может быть связано со слабым внутренним спросом в самом Китае. Данные о динамике торговли ЕС с Россией будут опубликованы 24 февраля — внимание к этой статистике сохраняется главным образом из-за стабильного роста поставок российских удобрений: Евросоюз намерен поэтапно от них отказаться (см. “Ъ” от 30 января).

Кристина Боровикова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...