Профицит внешней торговли ЕС в 2024 году вырос вчетверо

Положительное сальдо торгового баланса зоны евро в декабре 2024 года составило €16,3 млрд, следует из предварительных оценок Евростата. В декабре 2023-го показатель оценивался в €16,1 млрд, в ноябре 2024-го — в €12,7 млрд. Рост профицита в месячном выражении был обеспечен в том числе его локальным увеличением в торговле транспортными средствами: до €18,8 млрд с €15,6 млрд в ноябре.

Постепенному расширению профицита (см. график) способствовало наращивание экспорта, которое фиксировалось в статистике с сентября. Как и Китай, Евросоюз активно наращивал поставки в США — в ожидании повышения пошлин, анонсированных американским президентом Дональдом Трампом. Отдельно в декабре европейский экспорт в США вырос год к году на 5,6%, до €41,6 млрд. Рост демонстрировали и экспорт, и импорт ЕС: поставки на внешние рынки увеличились год к году на 3,7%, до €209 млрд, ввоз товаров — на 3,9%, до €192,7 млрд.

По итогам всего 2024 года профицит внешней торговли ЕС составил €150,1 млрд, в 2023-м он был сильно меньше — €34,4 млрд (в том числе из-за более высоких цен на энергоносители). Поставки из ЕС за год выросли на 1,1%, до €2,58 трлн, что объясняется подготовкой к американским ограничениям. Импорт при этом снизился на 3,5%, до €2,43 трлн — из-за слабости внутреннего спроса.

Детализированные данные о торговле ЕС с отдельными странами будут представлены позже — впрочем, судить о динамике уже можно по «зеркальной» статистике. Так, по оценкам американского Министерства торговли, экспорт из ЕС в США в 2024 году вырос на 5,1%, до $605,8 млрд, импорт — на 0,7%, до $370,2 млрд. Как следует из данных китайской таможни, несмотря на усиление торговых противоречий (см. “Ъ” от 1 октября 2024 года), товарооборот ЕС с Китаем в 2024-м был стабильным: его объем оценивается в $762 млрд, что на 1,6% больше значения 2023 года. При этом европейский экспорт в КНР несколько сократился (на 3,3%), что может быть связано со слабым внутренним спросом в самом Китае. Данные о динамике торговли ЕС с Россией будут опубликованы 24 февраля — внимание к этой статистике сохраняется главным образом из-за стабильного роста поставок российских удобрений: Евросоюз намерен поэтапно от них отказаться (см. “Ъ” от 30 января).

Кристина Боровикова