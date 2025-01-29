Евросоюз не хочет быть удобреньким

ЕС начал детализировать свои угрозы по ограничению импорта российских азотных и комплексных удобрений. По предложениям Еврокомиссии, ставки будут поэтапно увеличиваться с 2025 года и с середины 2028 года вырастут на €315–430 за тонну. Участники рынка считают, что инициатива обернется ростом цен для потребителей в ЕС. А эксперты полагают, что России есть куда перенаправить свои удобрения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мешки с семенами и удобрениями на складе завода «Агрофирма Павловская нива»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Мешки с семенами и удобрениями на складе завода «Агрофирма Павловская нива»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Еврокомиссия (ЕК) хочет повысить импортные пошлины на азотные и комплексные удобрения из РФ и Белоруссии вплоть до заградительного уровня в течение 2025–2028 годов. Как следует из предложения ЕК, в дополнение к ставке в 6,5% с 1 июля 2025 года до 30 июня 2026 года планируется установить пошлину в €40–45 за тонну.

В сезоне 2026–2027 годов пошлина должна повыситься на €60–70, в следующем сезоне — на €80–95, с 1 июля 2028 года — на €315–430 за тонну, или на 100%.

Заградительный тариф может быть введен и раньше, если поставки удобрений из РФ будут выше определенного уровня. На 1 июля 2025 года — 30 июня 2026 года пороговым значением установлено 2,7 млн тонн, на следующий сезон — 1,8 млн тонн, на сезон 2027–2028 годов — 0,9 млн тонн. В 2023 году ЕС импортировал из РФ 3,6 млн тонн подпадающих под повышение пошлин удобрений на €1,28 млрд. На Россию пришлось более 25% поставок в тоннах.

Как говорится в документе, зависимость ЕС от импорта российских удобрений угрожает безопасности союза и поставки из РФ увеличиваются, что угрожает европейским производителям. Для последних, отмечают в ЕК, конкуренция осложняется из-за высоких цен на газ в Европе.

Повышение тарифов не должно коснуться удобрений в упаковках весом 10 кг и менее, а также с содержанием фосфора и калия. Кроме того, повышенные пошлины не будут распространяться на удобрения, поставляемые через ЕС в третьи страны. Предложение ЕК еще будет рассмотрено Европарламентом.

Источники “Ъ” на рынке полагают, что против закрытия рынка от российских удобрений выступят европейские аграрии, для которых существенно повысятся конечные цены.

Один из собеседников “Ъ” напоминает, что аналогичные меры в США привели к росту мировых цен более чем вдвое. Европейские фермеры и так находятся в сложной финансовой ситуации из-за низких цен на сельхозпродукцию, отмечает директор «Совэкона» Андрей Сизов. Потому он не уверен, что существенные ограничения на ввоз российских удобрений из ЕС в итоге будут введены.

По данным Центра ценовых индексов, в январе 2025 года цены на приллированный карбамид на базисе FOB Балтийское море выросли на 13% месяц к месяцу, до $348 за тонну. Экспортная стоимость моно- и диаммонийфосфата из РФ составляла $585 за тонну.

Егор Козлов из «Имплемента» отмечает, что после 2022 года поставки азотных удобрений из России в Европу увеличились и в 2023–2024 годах превышали 2 млн тонн ежегодно на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры и увеличения мощностей производства карбамида в РФ.

Суммарно экспорт российских азотных и комплексных удобрений в ЕС в 2024 году превысил 4 млн тонн, подсчитал эксперт.

По мнению Егора Козлова, частично объемы импорта азотных удобрений из РФ может заместить собственное производство в ЕС. Сейчас, по его словам, местные производители находятся в невыгодном положении из-за высоких цен на сырье и часть мощностей простаивает, но возможный рост цен после ограничения импорта из РФ может улучшить экономику заводов. На нишу азотных удобрений могут также претендовать производители Ближнего Востока, а комплексных — Марокко и Саудовской Аравии, говорит аналитик.

Для российских производителей, продолжает господин Козлов, новые пошлины ЕС приведут к перераспределению части поставок в Бразилию, Мексику, Индию и США. Импортная емкость индийского рынка азотных удобрений — 10 млн тонн, Бразилии — 14 млн тонн, Африки — 5 млн тонн, и в перспективе спрос там будет увеличиваться, добавляет Нина Адамова из ЦЭП Газпромбанка.

ЕК также планирует повысить пошлины на импорт ряда сельскохозяйственных товаров из РФ и Белоруссии на 50%, включая мясную, молочную, масложировую продукцию, напитки, корма для животных и т. д. В 2023 году ЕС импортировал 2,9 млн тонн такой продукции из РФ на €380 млн. На часть позиций ЕС уже ввел пошлины в 50% летом 2024 года. Собеседники “Ъ” отмечают, что поставки масложировой продукции из РФ в результате почти остановились, хотя ЕС остается интересным рынком для производителей кормов для животных.

Ольга Мордюшенко, Александра Мерцалова