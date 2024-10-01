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Коммерсантъ FM
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Китай завершает третий квартал без успехов, но с надеждами

Мониторинг мировой экономики

Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая в сентябре вырос до максимальных за пять месяцев 49,8 пункта, следует из данных Нацбюро статистики КНР. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ждали значения в 49,5 пункта после фиксировавшихся в августе 49,1. Впрочем, индикатор по-прежнему свидетельствует о сжатии деловой активности — пятый месяц подряд оно остается ниже 50 пунктов. Вплотную к отметке, отделяющей рост от спада, приблизился в сентябре субиндекс новых заказов — 49,9 пункта после 48,9 пункта месяцем ранее. В положительную зону перешел субиндекс выпуска: 51,2 пункта после 49,8 в августе. О постепенном улучшении настроений в производственном секторе также говорит индикатор ожиданий крупного бизнеса: второй месяц подряд он остается на уровне 52 пунктов.

При этом на фоне расширения торговых противоречий все глубже в минус уходит индекс экспортных продаж: он составил 47,5 пункта в сентябре после 48,7 в августе. Напомним, помимо дополнительных торговых ограничений, анонсированных США (см. “Ъ” от 11 сентября), 4 октября должно состояться голосование стран ЕС по вопросу окончательного введения повышенных пошлин на импортируемые из КНР электромобили (до этого меры были временными и точечными).

Рост промпроизводства, напомним, на фоне неясных перспектив внешнего и внутреннего спроса замедляется четвертый месяц подряд: в августе показатель составил минимальные с марта 4,5% после 5,1% в июле. Опережающие индикаторы пока свидетельствуют о том, что сентябрь продолжит эту динамику. Стимулировать внутренний спрос в КНР в ближайшие месяцы должны развернутые властями масштабные меры поддержки экономики, но их потенциальная эффективность пока вызывает вопросы (см. “Ъ” от 25 сентября).

Композитный PMI в сентябре вырос до 50,4 пункта с 50,1 в августе — в основном за счет производственного сектора, в услугах и строительстве же на фоне слабого спроса фиксировалось снижение PMI до 50 пунктов (50,3 пункта в августе). В совокупности данные за июль—август, а также значения опережающих индикаторов в сентябре позволяют предполагать, что рост экономики в третьем квартале, как и в первые два, окажется сдержанным.

Кристина Боровикова

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