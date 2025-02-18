Ожидания экспертов от подписания СИДН

Партнер группы международного налогового планирования и реструктуризации компании Kept Александр Токарев считает логичным шагом ожидаемое исключение ОАЭ из черного списка Минфина — нахождение в нем не позволяет применять нулевую ставку по дивидендам, получаемым российской холдинговой компанией от «дочки» в ОАЭ, что делает невыгодным создание в стране дочерних компаний. С учетом повышенного интереса российских групп к ведению деятельности в ОАЭ это делает неэффективным инвестирование из РФ в эту страну.

Старший налоговый консультант Tax Compliance Федор Петрик отмечает, что в случае исключения ОАЭ из черного списка российские компании смогут использовать целый набор налоговых льгот по операциям с компаниями—резидентами ОАЭ — в частности, льготную ставку 0% по получаемым в РФ дивидендам из ОАЭ, а также неприменение правил трансфертного ценообразования к сделкам с независимыми контрагентами из этой страны.

Евгения Крючкова