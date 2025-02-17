Главные новости за 17 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

За прошедшую ночь над Краснодарским краем сбили 24 беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ. Обломки БПЛА обнаружили в полях, между станицей Старонижестеблиевской и хутором Первомайским Красноармейского района Краснодарского края.

В результате падения обломков беспилотников в поселке Ильском Северского района, по предварительной информации, повреждены 12 домов — в основном выбиты окна. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, пострадала женщина, ей оказана первая медицинская помощь.

НПС «Кропоткинская» остановила работу после атаки БПЛА.

Этой ночью над Азовским морем уничтожили управляемую ракету «Нептун-МД». Об этом сообщает Минобороны РФ.

Следственный комитет России начал расследование атаки украинских беспилотников на Краснодарский край 16 февраля. В результате нападения дронов пострадали четырехлетняя девочка в Славянске-на-Кубани и женщина в поселке Ильском.

Четырехлетнюю девочку, которая пострадала при атаке беспилотников на Кубани, перевезли в одну из краевых больниц Краснодара.

Краснодарский край сохранил за собой четвертое место в рейтинге регионов России по качеству жизни.

Ограничений для транспортировки казахстанской нефти по КТК после атаки беспилотников нет. После атаки дронов на станцию перекачки нефти на Кубани выросла цена Brent.

В январе этого года рост турпотока в Краснодар составил 40%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе администрации города.

Строительно-монтажные работы на Тургеневском мосту будут проводиться в течение 2025 и 2026 годов. Начало ремонта запланировано на весну этого года.

Дельфинарию «Экзопарк» из Сочи выдана лицензия Россельхознадзора. Он допущен к работе.

В поселке Ильском Северского района введут локальный режим ЧС в границах пострадавших домов, для того чтобы помочь жителям в восстановлении имущества.

Ночью в краснодарском ночном клубе сотрудники полиции задержали двух представительниц ЛГБТ-сообщества (международное общественное движение признано в РФ экстремистским и запрещено).

Организаторы финансовой пирамиды «Алмида Финанс», похитившие 137 млн руб., не смогли обжаловать приговор в Краснодаре.

Проезд по платным участкам трассы М-4 «Дон» подорожал с 17 февраля.

Строительство I этапа Восточного подъезда к Краснодару завершат в 2027 году.

Владелец ФК «Краснодар» и основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий выбыл из списка 500 богатейших людей мира. Рейтинг размещен на портале агентства Bloomberg.

Совет Госдумы не рассмотрел вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата от фракции ЛДПР Юрия Напсо.

Арбитражный суд Краснодарского края аннулировал лицензию Кубанского института информзащиты 13 февраля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.