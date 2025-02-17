В январе 2025 года турпоток в Краснодар вырос на 40%

В январе этого года рост турпотока в Краснодар составил 40%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вячеслав Рыжков Фото: Вячеслав Рыжков

Краевую столицу за месяц посетили более 130 тыс. туристов. Количество экскурсантов составило больше 25 тыс. человек — 20% от общего числа приезжих. Для гостей города работали более 260 отелей и гостиниц.

В целом Краснодарский край в новогодние праздники посетили более 500 тыс. туристов. Это на 10% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Алина Зорина