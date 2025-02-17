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В поселке Ильском введут локальный режим ЧС

В поселке Ильском Северского района введут локальный режим ЧС в границах пострадавших домов, для того чтобы помочь жителям в восстановлении имущества. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По поручению губернатора Вениамина Кондратьева и. о. главы муниципалитета Дмитрий Малов организует работы по восстановлению домов и оказанию помощи жителям поселка. По результатам проверки заявок, после атаки беспилотников были повреждены 15 домов. В трех из них повреждения оказались серьезными: треснули стены и значительно разрушена кровля. Жильцы этих домов были вынуждены временно переехать к родственникам. В остальных домах повреждения были менее значительными, в основном выбиты оконные стекла.

Ущерб, нанесенный в результате происшествия, начали фиксировать специальные комиссии. Жители продолжают сообщать о повреждениях своих домов. Как сообщили в оперштабе, каждая заявка будет рассмотрена специалистами.

Алина Зорина

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