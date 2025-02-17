Краснодарский край вошел в топ-5 регионов России по качеству жизни

Краснодарский край сохранил за собой четвертое место в рейтинге регионов России по качеству жизни. Кубань набрала 76,13 балла, что на 1,775 балла выше показателя 2023 года. Об этом говорится в исследовании «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Лидерами рейтинга стали Москва (84,085 балла), Санкт-Петербург (83,388 балла) и Московская область (81,22). За Краснодарским краем следует Татарстан с показателем в 75,062 балла.

Исследование охватывает 66 показателей, включая доходы населения, занятость, жилищные условия, безопасность, демографию, образование, социальную сферу и экономическое развитие.

В десятку регионов также вошли: Ленинградская (70,2 балла), Ростовская (68,2), Калининградская (67,7), Самарская (67) области и Ханты-Мансийский автономный округ (66). Последние места в рейтинге заняли Еврейская автономная область (36,1), Ингушетия (34) и Тува (30).

Анна Гречко