После атаки дронов на станцию перекачки нефти на Кубани выросла цена Brent

По данным торгов лондонской биржи ICE по состоянию на 11:30 мск, стоимость нефти Brent увеличилась на 0,66%, до $75,22 за баррель на фоне атаки беспилотниками Кропоткинской нефтеперекачивающей станции (НПС) Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Кавказском районе Краснодарского края. Ранее в КТК заявили, что станция выведена из эксплуатации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума Фото: пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума

КТК обеспечивает транспортировку нефти из Казахстана в Новороссийск. Сейчас прокачка нефти по системе идет на сниженных режимах, в обход поврежденной станции.

Станцию атаковали ночью семь беспилотников. Целью ВСУ, по данным КТК, были не только нарушение работы объекта, но и жертвы среди оперативного персонала станции. Но, как заявили в компании, пострадавших среди персонала нет. Кроме того, на предприятии удалось предотвратить угрозу разлива нефти.

КТК — международная нефтетранспортная компания с участием компаний России, Казахстана, а также иностранных добывающих компаний. Ее создали для возведения и эксплуатации Каспийского магистрального нефтепровода протяженностью более 1,5 тыс. км, который соединяет нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске. Он является одним из ключевых маршрутов для экспорта казахстанской нефти. Кропоткинская НПС является крупнейшей станцией консорциума в РФ. Она прокачивает нефть по трубопроводу и принимает сырье от российских производителей.

Как пишет РБК со ссылкой на эксперта «БКС Мир инвестиций» Людмилу Рокотянскую, нефть марки Brent утром 17 февраля балансировала в районе минимумов прошлой недели. Аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко отмечает, что «бычий» тренд на рынке пока все же сохраняется, но есть риски повторного возврата нефтяных котировок к уровням $73,2–73,3 за баррель.

Татьяна Ручкина