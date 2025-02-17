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В Краснодаре суд аннулировал лицензию Кубанского института информзащиты

Арбитражный суд Краснодарского края аннулировал лицензию Кубанского института информзащиты 13 февраля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Федеральная служба также направила предупреждения о недопустимости нарушения обязательных требований 14 высшим учебным заведениям России. РУДН им. Патриса Лумумбы и Псковский государственный университет получили замечания, связанные с проведением экзаменов по русскому языку как иностранному, истории и основам законодательства РФ, а также выдачей иностранцам сертификатов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Кубанский институт информзащиты основан в марте 2000 года в Краснодаре. С марта 2022 года учреждение возглавляет Ирина Корх. В феврале 2020 года Рособрнадзор уже приостанавливал действие образовательной лицензии вуза.

Анна Гречко

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