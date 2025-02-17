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Ночью над Кубанью сбили 24 БПЛА

За прошедшую ночь над Краснодарским краем сбили 24 беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Дежурные средства ПВО сбили 38 БПЛА над акваторией Азовского моря. 15 беспилотников уничтожили над территорией республики Крым, и 7 — БПЛА над акваторией Черного моря. Также уничтожена управляемая ракета «Нептун-МД» над акваторией Азовского моря.

Этой ночью в результате падения обломков беспилотников в поселке Ильском Северского района, по предварительной информации, повреждены 12 домов — в основном выбиты окна. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, пострадала женщина, ей оказана первая медицинская помощь. Кроме того, в Славянске-на-Кубани в результате атаки БПЛА пострадала четырехлетняя девочка. Сейчас ребенок находится в районной больнице, где получает необходимую медпомощь.

Алина Зорина

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