Ночью над Кубанью сбили 24 БПЛА

За прошедшую ночь над Краснодарским краем сбили 24 беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Дежурные средства ПВО сбили 38 БПЛА над акваторией Азовского моря. 15 беспилотников уничтожили над территорией республики Крым, и 7 — БПЛА над акваторией Черного моря. Также уничтожена управляемая ракета «Нептун-МД» над акваторией Азовского моря.

Этой ночью в результате падения обломков беспилотников в поселке Ильском Северского района, по предварительной информации, повреждены 12 домов — в основном выбиты окна. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, пострадала женщина, ей оказана первая медицинская помощь. Кроме того, в Славянске-на-Кубани в результате атаки БПЛА пострадала четырехлетняя девочка. Сейчас ребенок находится в районной больнице, где получает необходимую медпомощь.

Алина Зорина