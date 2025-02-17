Строительство I этапа Восточного подъезда к Краснодару завершат в 2027 году

Компания «СтройЮгРегион» планирует завершить первый этап строительства Восточного подъезда к Краснодару, стоимость которого составляет 4,6 млрд руб., в 2027 году. Протяженность участка составит 3,9 км. Об этом пишет «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Строительство автомобильно-дорожного маршрута ул. Володарского — Тихорецкая — М-4 «Дон» — автомобильная дорога Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края ведется минтрансом края вместе с администрацией краевой столицы. Проект состоит из 10 отдельных участков. Шесть из них находятся в ведении министерства транспорта, а четыре — в ведении администрации краевой столицы.

Второй этап Восточного подъезда протяженностью 5,4 км будет включать участок от железной дороги до Восточного обхода. Сейчас проектная документация проходит экспертизу, и ожидается, что решение по ней будет принято в первой половине 2025 года. После этого начнется процесс выкупа земельных участков и получения необходимых разрешений для строительства.

Государственная экспертиза одобрила еще четыре участка дорог, которые входят в проект. Сейчас идет подготовка к реализации этих участков. Среди них подъезд к п. Индустриальный — 3,7 км, подъезд к району Новознаменский — 1,3 км, подъезд к аэропорту Пашковский протяженностью 10,5 км, автодорога п. Лорис — п. Пригородный протяженностью 6,3 км.

Администрация Краснодара реализует четыре объекта местного значения. Среди них — строительство транспортной развязки, соединяющей ул. Тихорецкую и ул. Володарского, протяженностью 3 км, реконструкция пересечения автомобильных дорог по ул. Восточно-Кругликовская и ул. Тихорецкая — 2,7 км, строительство дороги по ул. 4-й проезд Тихорецкий от ул. Тихорецкая до ул. Лизы Чайкиной — 2,5 км, реконструкция дороги по ул. Тихорецкая от ул. Восточно-Кругликовская до ул. 4-й проезд Тихорецкий — 2,1 км. Все объекты прошли проектно-изыскательские работы, и проектная документация получила положительные заключения госэкспертизы.

Алина Зорина