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Казахстанская нефть транспортируется по КТК без ограничений

Ограничений для транспортировки казахстанской нефти по КТК после атаки беспилотников нет. Об этом сообщает Минэнерго Казахстана.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Транспортировка казахстанской нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) осуществляется в штатном режиме.

Нефтеперекачивающая станция КТК в Краснодарском крае подверглась атаке БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и угрозы разлива нефти нет. Все участники международного консорциума, включая представителей компаний из США и Европы, были проинформированы о террористической атаке.

Алина Зорина

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