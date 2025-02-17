Казахстанская нефть транспортируется по КТК без ограничений

Ограничений для транспортировки казахстанской нефти по КТК после атаки беспилотников нет. Об этом сообщает Минэнерго Казахстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Транспортировка казахстанской нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) осуществляется в штатном режиме.

Нефтеперекачивающая станция КТК в Краснодарском крае подверглась атаке БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и угрозы разлива нефти нет. Все участники международного консорциума, включая представителей компаний из США и Европы, были проинформированы о террористической атаке.

Алина Зорина