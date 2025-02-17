Казахстанская нефть транспортируется по КТК без ограничений
Ограничений для транспортировки казахстанской нефти по КТК после атаки беспилотников нет. Об этом сообщает Минэнерго Казахстана.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Транспортировка казахстанской нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) осуществляется в штатном режиме.
Нефтеперекачивающая станция КТК в Краснодарском крае подверглась атаке БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и угрозы разлива нефти нет. Все участники международного консорциума, включая представителей компаний из США и Европы, были проинформированы о террористической атаке.