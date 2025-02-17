В Красноармейском районе Кубани обнаружили обломки БПЛА
Обломки БПЛА обнаружили в Красноармейском районе Краснодарского края. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Александр Харитонов.
Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ
В ЕДДС Красноармейского района поступило сообщение о том, что в полях, между станицей Старонижестеблиевской и хутором Первомайским, обнаружены обломки БПЛА. На место выехали оперативные службы, которые нашли повреждение линий электропередач. Сейчас ведутся работы по их восстановлению.
Ранее в результате падения обломков беспилотников в поселке Ильском Северского района повреждены 12 домов, в основном выбиты окна. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, пострадала женщина, ей оказана медицинская помощь.