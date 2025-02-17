Девочку, пострадавшую при атаке БПЛА на Кубани, перевезли в больницу Краснодара

Четырехлетнюю девочку, которая пострадала при атаке беспилотников на Кубани, перевезли в одну из краевых больниц Краснодара. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Всего над территорией Краснодарского края вечером 16 февраля уничтожили три БПЛА. Дроны перехватили в период с 19:50 до 20:45 по мск. Обломки сбитых БПЛА упали на частные жилые дома в Славянске-на-Кубани, в результате чего пострадал ребенок.

В ночь на 17 февраля над Кубанью сбили еще 24 беспилотника.

Алина Зорина