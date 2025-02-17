Организаторы финансовой пирамиды «Алмида Финанс» не смогли обжаловать приговор

Организаторы финансовой пирамиды «Алмида Финанс», похитившие 137 млн руб., не смогли обжаловать приговор в Краснодаре. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пять организаторов финансовой пирамиды, осужденных Ленинским районным судом Краснодара, подали апелляцию. Однако суд апелляционной инстанции признал приговор законным и обоснованным. В результате он был оставлен без изменений и вступил в законную силу.

В марте 2023 года в Краснодаре осудили 10 жителей Кубани и Адыгеи, которые были руководителями и сотрудниками организации «Алмида Финанс». Они похитили более 137 млн руб. Пострадавшие были убеждены, что их деньги участвуют в высокодоходных финансовых операциях, которые принесут им значительную прибыль. Однако компания оказалась финансовой пирамидой.

Главному организатору удалось скрыться от следствия. Каждого из трех его помощников — Алексея Руденко, Александра Старкова и Наталью Михайленко — лишили свободы на восемь лет с отбыванием наказания в колониях общего режима и ограничением свободы на один год. Их взяли под стражу в зале суда. Остальным семи сотрудникам организации, выполнявшим указания руководства, назначили шесть лет лишения свободы условно каждому с испытательным сроком пять лет.

Алина Зорина