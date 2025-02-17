Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Организаторы финансовой пирамиды «Алмида Финанс» не смогли обжаловать приговор

Организаторы финансовой пирамиды «Алмида Финанс», похитившие 137 млн руб., не смогли обжаловать приговор в Краснодаре. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пять организаторов финансовой пирамиды, осужденных Ленинским районным судом Краснодара, подали апелляцию. Однако суд апелляционной инстанции признал приговор законным и обоснованным. В результате он был оставлен без изменений и вступил в законную силу.

В марте 2023 года в Краснодаре осудили 10 жителей Кубани и Адыгеи, которые были руководителями и сотрудниками организации «Алмида Финанс». Они похитили более 137 млн руб. Пострадавшие были убеждены, что их деньги участвуют в высокодоходных финансовых операциях, которые принесут им значительную прибыль. Однако компания оказалась финансовой пирамидой.

Главному организатору удалось скрыться от следствия. Каждого из трех его помощников — Алексея Руденко, Александра Старкова и Наталью Михайленко — лишили свободы на восемь лет с отбыванием наказания в колониях общего режима и ограничением свободы на один год. Их взяли под стражу в зале суда. Остальным семи сотрудникам организации, выполнявшим указания руководства, назначили шесть лет лишения свободы условно каждому с испытательным сроком пять лет.

Алина Зорина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...