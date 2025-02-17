Сергей Галицкий выбыл из рейтинга богатейших людей мира

Владелец ФК «Краснодар» и основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий выбыл из списка 500 богатейших людей мира. Рейтинг размещен на портале агентства Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Резник, Коммерсантъ Фото: Евгений Резник, Коммерсантъ

На 11 февраля состояние кубанского бизнесмена оценивалось в $6,54 млрд. Ранее он потерял 21 позицию в списке и расположился на 492-й строчке.

Лидером списка остается Илон Маск с капиталом в $398 млрд. На 500-й позиции замыкает рейтинг британский миллиардер Лоуренс Графф с состоянием в $6,40 млрд.

Алина Зорина