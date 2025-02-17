Сергей Галицкий выбыл из рейтинга богатейших людей мира
Владелец ФК «Краснодар» и основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий выбыл из списка 500 богатейших людей мира. Рейтинг размещен на портале агентства Bloomberg.
Фото: Евгений Резник, Коммерсантъ
На 11 февраля состояние кубанского бизнесмена оценивалось в $6,54 млрд. Ранее он потерял 21 позицию в списке и расположился на 492-й строчке.
Лидером списка остается Илон Маск с капиталом в $398 млрд. На 500-й позиции замыкает рейтинг британский миллиардер Лоуренс Графф с состоянием в $6,40 млрд.