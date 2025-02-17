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Сергей Галицкий выбыл из рейтинга богатейших людей мира

Владелец ФК «Краснодар» и основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий выбыл из списка 500 богатейших людей мира. Рейтинг размещен на портале агентства Bloomberg.

Фото: Евгений Резник, Коммерсантъ

Фото: Евгений Резник, Коммерсантъ

На 11 февраля состояние кубанского бизнесмена оценивалось в $6,54 млрд. Ранее он потерял 21 позицию в списке и расположился на 492-й строчке.

Лидером списка остается Илон Маск с капиталом в $398 млрд. На 500-й позиции замыкает рейтинг британский миллиардер Лоуренс Графф с состоянием в $6,40 млрд.

Алина Зорина

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