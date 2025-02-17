Губернатор Кубани: в поселке Ильском при атаке дронов ВСУ пострадала женщина

В результате падения обломков беспилотников в поселке Ильском Северского района по предварительной информации повреждены 12 домов — в основном выбиты окна. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, пострадала женщина, ей оказана первая медицинская помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Все специальные службы выехали на место. Поручил муниципалитету оперативно помочь с восстановлением поврежденных домов»,— написал губернатор.

Над Краснодарским краем вечером 16 февраля уничтожили три беспилотных летательных аппарата. Пострадала четырехлетняя девочка, она находится в районной больнице.

Татьяна Ручкина