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Ремонт Тургеневского моста продлится в течение 2025 и 2026 годов

На время ремонта Тургеневского моста движение транспорта ограничат частично

Строительно-монтажные работы на Тургеневском мосту будут проводиться в течение 2025 и 2026 годов. Начало ремонта запланировано на весну этого года, сообщает пресс-служба Союза транспортников Кубани.

Фото: Фото: Татьяна Ручкина / «Ъ-Кубань»

Фото: Фото: Татьяна Ручкина / «Ъ-Кубань»

В рамках запланированных работ на мосту будет введено частичное ограничение движения транспорта. Одна из полос моста будет закрыта на некоторое время. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности как водителей, так и самого моста. В бюджете на ремонт объекта заложили около 3,8 млрд руб.

На период ремонта Тургеневского моста запускать речные автобусы между Краснодаром и Адыгеей не планируют. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в министерстве транспорта Краснодарского края.

Алина Зорина

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