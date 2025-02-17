Ремонт Тургеневского моста продлится в течение 2025 и 2026 годов

Строительно-монтажные работы на Тургеневском мосту будут проводиться в течение 2025 и 2026 годов. Начало ремонта запланировано на весну этого года, сообщает пресс-служба Союза транспортников Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото: Татьяна Ручкина / «Ъ-Кубань» Фото: Фото: Татьяна Ручкина / «Ъ-Кубань»

В рамках запланированных работ на мосту будет введено частичное ограничение движения транспорта. Одна из полос моста будет закрыта на некоторое время. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности как водителей, так и самого моста. В бюджете на ремонт объекта заложили около 3,8 млрд руб.

На период ремонта Тургеневского моста запускать речные автобусы между Краснодаром и Адыгеей не планируют. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в министерстве транспорта Краснодарского края.

Алина Зорина